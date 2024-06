Máxima Zorreguieta llegó a Nueva York y deslumbró con un look al estilo Jackie Kennedy

Escuchar

Esta semana, Máxima Zorreguieta regresó a los Estados Unidos, país en el que vivió y trabajó allá por los años noventa. Esta vez lo hizo en carácter de reina de los Países Bajos y acompañada por su marido, el rey Guillermo Alejandro. El primer destino fue Atlanta, Georgia y el segundo la ciudad de Savannah. Posteriormente, volaron a la ciudad de Albany. En las últimas 72 horas tuvieron reuniones con políticos y empresarios, recorridas por las distintas ciudades y visitas a distintos espacios culturales.

Durante su gira por los Estados Unidos, la monarca se lució con elegantes y sofisticados outfits. Usó vestidos de diversos colores, originales, tocados y exclusivas joyas. Pero, hubo una pieza en particular de color amarillo que hizo que más de uno recordara a una de las mujeres más emblemáticas de la política y la moda: la mismísima Jackie Kennedy.

Tras su paso por Georgia, los reyes de los Países Bajos llegaron a Nueva York y se reunieron con la gobernadora Kathy Hochul (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Tras completar sus compromisos en el estado de Georgia, los reyes de los Países Bajos volaron a Nueva York. Primero pasaron por la ciudad de Albany, donde fueron recibidos por la gobernadora Kathy Hochul y su marido William J. Hochul, Jr., en su residencia oficial. Luego de la primera reunión, visitaron un centro tecnológico y luego se acercaron a la Mansión Schuyler donde, según lo expresado en las redes sociales de la casa Orange, debatieron con un grupo de jóvenes sobre cómo los Países Bajos y Albany pueden trabajar en conjunto. Además, también se reunieron con empresas e instituciones.

Durante su primer día en Nueva York, la reina Máxima se lució con cuatro looks muy diferentes, aunque sin dudas el más vistoso fue el que usó para el encuentro inicial con la gobernadora. Zorreguieta llevó un vestido midi recto de Natan Couture, su firma de cabecera. El diseño color amarillo tenía un elegante aplique de encaje floral que cubría todo el torso. Probablemente, a más de uno el modelo del vestido le recordó a algunos de los icónicos looks que llevaba Jackie Kennedy cuando era primera dama de los Estados Unidos.

La reina Máxima se lució con un elegante look amarillo durante su visita a la ciudad de Albany (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Incluso, estas similitudes se acentuaron más con el tocado que llevó Máxima. Se dejó el cabello suelto y sumó un sombrero amarillo de la firma Fabienne Delvigne. Se trató de un modelo similar a los pillowbox que popularizó Jackie Kennedy hace más de 60 años y que varias integrantes de la realeza incluyeron a sus looks.

Jacqueline Lee Kennedy fue la esposa del presidente John F. Kennedy y primera dama de los Estados Unidos de 1961 a 1963 GETTY IMAGES

En este sentido, la reina Máxima completó su outfit con algunas piezas a tono con el aplique del vestido. Agregó unos zapatos de Jantaminiau y un par de guantes, todo en color nude. Asimismo, llevó un clutch de la firma Sophie Habsburg. Aunque esta vez eligió el diseño Moneypenny en Beige, tiene la misma cartera en varios colores.

Jackie Kennedy tenía un estilo muy particular a la hora de vestirse GETTY IMAGES

Por último, sumó unos pendientes y algunas pulseras para realzar el look. Aunque este outfit amarillo causó furor, lo cierto es que no es nuevo y ya lo supo llevar en el pasado. De esta manera, una vez más la monarca nacida en la Argentina volvió a demostrar que no solo es la reina de los Países Bajos, sino también de la moda circular.

Los deslumbrantes looks “reciclados” de la reina Máxima durante su gira por los Estados Unidos

Así como durante su llegada a Nueva York, la reina causó sensación con su vestido amarillo, lo cierto es que esta semana Zorreguieta se lució con varios “looks reciclados”. Para su día en Atlanta, optó por un elegante vestido rojo de la firma Natan que tenía una suerte de poncho en la parte superior, el cual le daba movimiento y un estilo único a la prenda.

La reina deslumbró en Georgia con un look total red (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Combinó la prenda con unos stilettos y un clutch -todo en rojo- y agregó un delicado prendedor de brillantes en forma de hoja y unos pendientes en forma de flor. Pero, indiscutidamente, la pieza central fue el elegante y original tocado rojo de flores y hojas que llevó sobre la cabeza.

En Savannah la reina se lució con un vestido Dior color blanco (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Por otro lado, cuando llegó a la ciudad de Savannah, la madre de las princesas Amalia, Alexia y Ariane se lució con un elegante vestido blanco escote en V de Dior, que combinó con un par de stilettos marrones y un sobre de Hermès. Lo combinó con accesorios dorados: una gargantilla, unos aros argolla, un par de pulseras y como toque final, añadió un brazalete con el que hizo honor a la Argentina.

LA NACION