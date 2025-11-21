LA NACION

Ni mantel rojo ni servilletas verdes: así es la nueva tendencia para vestir la mesa esta Navidad

Una apuesta que integra luz tenue, paleta suave y adornos naturales para un ambiente más sereno; todos los detalles

La tendencia minimalista que transforma la mesa de Navidad
Cada vez falta menos para Navidad, por lo que reaparece ese clima cálido que invita a reunirse en familia y a convertir la casa en un refugio festivo. Pero, a diferencia de las temporadas clásicas dominadas por los manteles rojos y las servilletas verdes, este año la propuesta se aleja de los colores tradicionales para dar lugar a una tendencia mucho más neutra y armoniosa. Las nuevas estéticas apuestan por tonos suaves, materiales naturales y detalles sutiles que permiten crear ambientes elegantes, acogedores y totalmente renovados, adaptándose con facilidad a distintos espacios y estilos.

Siempre es común que el verde y el rojo dominen la decoración en esta época del año, pero en esta ocasión la tendencia se aleja de esos clásicos. La propuesta que gana terreno apunta a una paleta neutra, con materiales orgánicos y detalles sencillos que elevan el ambiente sin recargarlo. El objetivo es lograr un espacio armonioso, acogedor y con un aire actual, pensado para quienes prefieren una estética navideña más delicada y moderna.

La nueva mesa navideña: tonos neutros y un estilo más moderno

La mesa navideña 2025 incorpora tonos neutros y materiales naturales
Los clásicos manteles rojos, las servilletas verdes y las decoraciones cargadas que solían marcar la estética de la mesa de estas fechas empiezan a quedar en el pasado. En su reemplazo, surge una tendencia más calmada y sofisticada, donde predominan los beige, los blancos, los grises suaves y las texturas en lino natural.

Además de aportar luz y una sensación de orden, estos tonos permiten armar mesas con un aire minimalista y muy versátil. La idea es apostar por piezas atemporales —vajilla neutra, velas simples, servilletas de algodón o lino y detalles en madera clara— que se puedan combinar de muchas maneras y reutilizar durante todo el año. Así, la decoración navideña se convierte en una propuesta más funcional, elegante y en sintonía con un estilo moderno y relajado.

Tips para decorar la mesa navideña en tendencia

El estilo minimalista se impone en la ambientación de las fiestas
Sin lugar a dudas, la tendencia navideña de este año invita a dejar de lado los colores tradicionales y apostar por una estética más suave, natural y armónica. La idea es crear una mesa que se sienta cálida, moderna y sin excesos, donde los tonos neutros sean los protagonistas. Para lograrlo, hay una serie de recursos simples que transforman cualquier comedor en un espacio acogedor y elegante:

  • Elegí un mantel de lino o algodón en beige, arena o blanco, que aporte textura y una base sobria.
  • Sumá servilletas al tono, preferentemente de tela, para dar un acabado más elegante y combinable.
  • Usá vajilla blanca o crema, ideal para mantener una estética limpia y equilibrada.
  • Incorporá detalles metálicos suaves, como dorados apagados, cobre o plata leve en cubiertos, porta velas o tarjetas de lugar.
  • Apostá por un centro de mesa natural con ramas de eucalipto, hojas secas, flores blancas o velas bajas.
  • Añadí texturas que sumen calidez, como individuales tejidos, caminos de mesa de lino o adornos de madera clara.

Con pequeños cambios y una paleta más serena, es posible lograr una mesa navideña encantadora, atemporal y completamente renovada, sin perder la esencia festiva.

