No tenía trabajo, encontró US$7000 y su gesto le valió el aplauso de todos: “Gracias de corazón”

Un gran gesto convirtió a un ciudadano común y corriente en un ejemplo de lo que se debe hacer, pese a que la situación en la vida sea adversa. Carlos Elías López, contador público y residente del barrio 6 de Marzo de Montería (Bogotá), encontró 30 millones de pesos colombianos (unos 7000 dólares) en las instalaciones del shopping Homecenter y decidió devolverlos.

De acuerdo con la información oficial, López entregó el dinero a la Policía Metropolitana, quien se encargó de verificar la información correspondiente y logró reintegrarlo a sus propietarios.

El dinero recuperado, equivalente a US$7000, fue devuelto a sus dueños

El alcalde Hugo Kerguelén manifestó su orgullo por la decisión de López, a pesar de atravesar dos meses de desempleo y de que su esposa tampoco estaba recibiendo salario.

“Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, ¡gracias de corazón!”, expresó el mandatario local.

El alcalde de la ciudad recibió al ciudadano ilustre

En su mensaje, el alcalde agregó: “Felicito tu grandeza, Carlos. En medio de tus necesidades, devolviste 30 millones de pesos, mostrándonos que sí hay gente buena. ¡Eres un ejemplo! Por eso, te doy la bienvenida a la Secretaría de Hacienda. Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos".

La Policía Metropolitana también destacó la importancia de este acto, que fortalece la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

Finalmente, el alcalde resaltó que este hecho constituye una esperanza en medio de los atentados que se han registrado durante la última semana en distintas ciudades del país.

*Por Ángela María Páez Rodríguez.