En las redes sociales, se viralizó una imagen que reveló un peculiar detalle en la caja de una comida, luego de que una joven hiciera un pedido junto a su novio. El contenido provocó cientos de interacciones y causó revuelo por la actitud de la empleada del restaurante en cuestión, quien fue la protagonista de una insólita historia.

A raíz del poder de viralización que otorgan las plataformas virtuales, frecuentemente se pueden ver todo tipo de anécdotas, escenarios y opiniones en diversos formatos. Si resulta ser interesante para un grupo de personas, el suceso se vuelve popular y trasciende alrededor del mundo. Dentro de todo este universo de ítems, hay uno en particular que se destaca y es lo que rodea al rubro gastronómico.

Desde la mujer que pidió un menú por delivery y encontró algo escondido en la comida que la horrorizó, hasta el hombre que compró pan en una app y observó un elemento desagradable en el paquete, en el último tiempo surgieron hechos que sorprendieron a más de un usuario. En esta oportunidad, lo que desató la difusión fue un detalle en la caja de una hamburguesa.

Una joven identificada como Juana expuso en Twitter lo que ocurrió el 13 de septiembre en la hora de la cena. Junto con su pareja, tomaron la decisión de solicitar comida a domicilio y, una vez que hicieron los trámites correspondientes en la app, esperaron con ansias a que llegue. Sin embargo, una vez que recibieron los productos en cuestión, la furia se desató. ¿El motivo? En la caja de la hamburguesa del joven, había una peculiar frase escrita por una trabajadora del local gastronómico.

“Pedimos patys con mi novio y en la de él pusieron esto. Se le viene una noche larga”, expresó la autora del posteo, quien a su vez adjuntó una imagen de la evidencia. “Con amor, Cin”, junto con un corazón y una cara sonriente reza el mensaje dirigido hacia su novio.

La publicación, al día de hoy, acumuló más de 40 mil “Me Gusta” y 1000 mensajes por parte de usuarios que hicieron foco en la actitud que tuvo la empleada del sitio en cuestión. “Lo hago ir con la caja y pedir explicaciones en el momento con Cin. Vamos todos al local”, “Veo un tomate dibujado y una carita feliz… Hay dos opciones, o es cliente regular y ya lo conocen o el empleado tiene errores ortográficos. En virtud de lo expuesto: le mandaron una hamburguesa ‘Cin tomate’. El tipo es inocente, que sea justicia”, “Ponete en tóxica, pero recordá que hay alguien que le está haciendo hamburguesas con amor”, fueron algunos de los comentarios humorísticos en torno a este punto.

Además de las opiniones, hubo algunos que comentaron sus propias experiencias y se refirieron a la situación que expuso. “Hace poco pedimos helado con mi novia y en la bolsa decía ‘que lo disfrutes, Gas’. Estuve una hora convenciéndola de que no la conocía. Gracias heladera”, sostuvo un joven. “Cada vez que pedimos lomitos al mismo lugar le ponen corazones a mi novio cuando él pide y cuando yo pido no, se me hace raro”, expresó otra usuaria.

Sea intencional o por pura casualidad, lo cierto es que la expresión provocó un sinfín de reacciones en Twitter, con mensajes de todo tipo. Si bien la joven no mencionó lo que hizo posteriormente, indudablemente le quedó una divertida anécdota de la que nunca se olvidará.

