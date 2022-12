Pidió un menú por delivery y encontró algo escondido en la comida que la horrorizó: “Tengo náuseas”

escuchar

Una mujer que estaba por preparar su comida se llevó una gran sorpresa. Cuando cocinaba, hizo un desagradable hallazgo al ver una cosa (o varias) que le quitaron el apetito. En el momento en el que se disponía a dejar todo listo tras hacer un pedido de carne picada, encontró algo increíble: gusanos. Después de la primera impresión, no dudó en compartir su experiencia en su cuenta de Facebook. Su mensaje tenía un tono de denuncia, con el que la originaria de Nueva Zelanda dejó algunas imágenes en las que “agradecía” a la compañía que le había enviado su “kit”.

“Gracias Hello Fresh por los gusanos en nuestra carne”, expresó. La empresa es muy popular también en otros países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y varias partes de Europa. Uno de sus servicios consiste en enviar kits de comida hasta la puerta de las casas, mismos que describen como “frescos y accesibles”. Este último punto fue debatible, al menos según la experiencia de Jayden Brown. La joven decidió hacer la denuncia sobre los gusanos en su comida y también advertir a otros para que, independientemente de la compañía, siempre estén alertas al momento de abrir sus paquetes.

Imagen de los gusanos en la carne picada Facebook / jayden.brown.5011

En las imágenes que publicó, se observaba la carne picada. Para ese instante, ya la había comenzado a cocinar en un sartén, con los gusanos. En varias de las fotografías, hizo un acercamiento para mostrar a la comunidad virtual que se trataba de varios de estos animales.

Después de hacer su publicación, cientos de personas se apresuraron a comentar. Es por eso que Jayden mantuvo actualizados a sus amigos de Facebook sobre la respuesta que obtuvo tras su reclamo: “Acabo de hablarles por teléfono y se negaron a reembolsarme (...)”, comenzó su mensaje. No obstante, la mujer agregó que, cuando quiso cancelar su pedido de la semana siguiente, la empresa también se negó a hacerle el reembolso: “Una vez más hice un escándalo, así que dijeron que recuperaré el 50%”, informó.

La versión de esta mujer causó furor entre la comunidad virtual. Hasta el momento, la publicación fue compartida 231 veces y tiene casi mil comentarios. En ellos, los usuarios compartieron su disgusto, pero también se mostraron preocupados por sus pedidos: “Eso es repugnante. Yo tenía (el servicio). No más”; “Lo recibo cada dos semanas. A partir de ahora revisaré toda mi carne”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

La mujer hizo la denuncia en su cuenta de Facebook sobre los gusanos que había en su comida Facebook / jayden.brown.5011

La publicación de Jayden inició con la ola de quejas por parte de otros clientes. “Recibí una caja gratis, no hace mucho tiempo, no encontré gusanos, pero el pollo estaba rancio. Era para servir a cuatro personas, pero ni siquiera podía alimentar a una”; “¡Dios mío, me da náuseas!”, acusaron otros consumidores, quienes también denunciaron que incluso habían hallado cucarachas en sus pedidos.

La respuesta de la compañía ante la polémica

Un representante de la empresa contestó sobre este caso al medio Daily Star. Aseguró que el pedido “no estuvo a la altura de los estándares habituales” y ofrecieron sus disculpas sinceras. Además, la compañía se comprometió a reforzar sus controles de calidad y seguridad alimentaria y comenzará con una investigación exhaustiva para descubrir qué fue lo que ocurrió. Finalmente, se confirmó que le ofrecieron un reembolso completo a Jayden.

