Alojarse en un hotel puede ser una acción rutinaria que todo viajero realiza sin imaginar que pueden existir ciertos peligros ocultos. Desde la ubicación de la habitación, hasta el piso en el que se encuentra, son muchas cosas a priorizar. Según la exagente de la CIA y el FBI, Tracy Walder, es importante tener en cuenta cada una de estas cuestiones al momento de hospedarse. Desde su cuenta de TikTok, reveló algunos de sus conocimientos básicos y alertó a sus más de 15 mil seguidores.

Una exagente de la CIA y del FBI reveló por qué es importante hospedarse en el piso tres de un hotel (Fuente: TikTok/@theunexpectedspy)

Desde su cuenta oficial, Tracy comparte a diario diferentes videos en los que concientiza sobre la seguridad y aconseja a las personas qué medidas tomar y cómo comportarse ante los riesgos cotidianos. Entre el 2000 y el 2005, la agente trabajó para dichas oficinas de inteligencia estadounidense y gracias a su experiencia contó por qué un turista debería hospedarse entre los pisos tres y seis de un hotel.

Luego de sus viajes por “10 diferentes países”, Tracy describió su tip para “mantenerse a salvo”. “Los pisos más seguros son los pisos tres a seis, no querrás estar en la planta baja. Si te ponen en la planta baja, pedí que te lo cambien”, indicó y luego justificó: “La razón por la que digo de tres a seis es que es difícil para alguien trepar, sin embargo, en su mayor parte es bastante accesible si hay una emergencia como un incendio”.

Estas advertencias van por fuera de lo que cualquier visitante puede buscar cuando se aloja en un destino tan esperado, como las vistas, el uso de terrazas, etc. La tiktoker hizo hincapié en las personas que viajan solas, como aquellos que lo hacen por cuestiones laborales. En este caso, también sumó otros consejos extra.

“Poné la cerradura de seguridad, es lo primero que hago detrás de mí cuando entro a la habitación. Cerrá la cerradura de seguridad de inmediato”, remarcó la exagente de la CIA y agregó: “Y siempre que estés en la habitación, mantené esa cerradura cerrada, realmente no hay razón para abrirla si estás dentro de tu habitación”.

La exagente de la CIA advirtió qué tener en cuenta antes de hospedarse en un hotel (Fuente: Pexels)

Incluso, Tracy se refirió a los topes de goma que van debajo de la puerta. Estos son un buen aliado para mantener la seguridad durante la estadía y sirven como una segunda opción cuando la cerradura de las puertas falla o más bien, como señaló la exagente, te roban las llaves. Esto jugará un rol importante, ya que les será más difícil entrar a los ladrones o extraños en tu habitación, este elemento te mantendrá “a salvo”.

Cabe destacar que Tracy implementa cada uno de estos tips cuando realiza algún viaje en solitario, ya sea dentro de los Estados Unidos como en el exterior. Asimismo, sus seguidores fueron quienes reaccionaron de manera inmediata a su lista de recomendaciones. En la sección de comentarios plasmaron opiniones en referencia como: “También les avisaría a las mujeres que no pongan cosas en la habitación al momento de pagar. Recientemente, un camarero apareció en mi habitación a altas horas de la noche. ¡Espantoso!”; “Por eso me quedo en hostels con mucha gente. No puedo dormir solo en una habitación”; “Esto también lo tendría en cuenta para elegir departamentos” y “Esos secretos son excelentes para los viajeros”.

