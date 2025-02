Pitty, la numeróloga, explicó por qué no hay que pedir los deseos de cumpleaños al soplar las velas

Cada año, las personas celebran su natalicio. No importa cómo, ni dónde, ni con cuántas personas, pero, en la mayoría de los festejos, hay una torta para coronar la fecha. Una vez entonado el “que los cumplas feliz”, se piden tres deseos y se soplan las velas. Este ritual, del cual muchos no conocen el significado, Pitty, la numeróloga, recomienda no hacerlo.

Soplar las velas al momento de celebrar el cumpleaños es un ritual que se lleva a cabo en gran parte del mundo (Foto: Pixabay) SementsovaLesia

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula casi un millón de seguidores, la experta en números compartió un video informativo en el que explicó por qué el fuego perjudica nuestros anhelos.

“El fuego es uno de los cuatro elementos más importantes que sirven para purificar tu vida.⁣⁣ Es muy importante que sepas cómo usar el fuego en tu vida. De qué manera puede servirte para poder abrirte los caminos”, comenzó su explicación en un reel.

Luego, profundizó sobre cuál es la tarea del fuego y cómo usarlo al momento de soplar las velas: “Cuando sea tu cumple, el prender la velita, soplar la velita, pidiendo tus deseos claramente ahí no se van a hacer realidad, porque el fuego tiene el significado de ser destructor, de abrir caminos, pero no de cumplir tus sueños. ⁣⁣Al fuego no le pidas tus deseos de cumpleaños, al fuego le tenés que pedir que se lleve todo lo que viviste en el año que te dejó en un lugar por ahí no tan copado“.

Por qué no hay que soplar las velas en los cumpleaños, según Pitty, la numeróloga (Foto: Captura Instagram/@Pitty_la_numerologa)

En ese sentido, dio un consejo con agua, el elemento clave para manifestar. “⁣⁣Lo que sí podés hacer en ese día en que estás volviendo al sol, en que está tu vuelta al sol, es a la mañana, muy temprano, vas a poner un vaso de agua donde vas a pedir con mucha fuerza esos famosos deseos que soplás todos los años de tu cumple”, comentó.

Y completó: “Poniendo la mano arriba del vaso de agua y declarando eso que tanto querés para la llegada del nuevo renacer.⁣⁣ Nunca más vuelvas a pedir los deseos de tu cumple en el medio del fuego y soplándolo“.

Además de miles de likes, el posteo obtuvo decenas de comentarios de los usuarios, quienes quedaron sorprendidos por la revelación. “Habrá que cambiar, por qué tantos años pidiendo antes de apagar las velitas”; “50 años haciéndolo mal, jajaja” y “Gracias, Pitty. Mañana cumplo 67 y lo voy a hacer”, fueron solo algunos.

El verdadero origen de soplar las velas el día del cumpleaños

El ritual de soplar las velas tiene sus orígenes en antiguas civilizaciones:

Qué es lo que hay que hacer en el día de tu cumpleaños con las velas (Foto: jgojtan en Pixabay)

En la antigua Grecia, se creía que las velas tenían un vínculo directo con los dioses y se encendían en templos como ofrendas. Además, algunos relatos sugieren que los griegos solían encender velas en los cumpleaños de los dioses y pedían deseos mientras las soplaban .

. En la antigua Roma, las celebraciones de cumpleaños eran eventos significativos, especialmente para las clases altas. Se creía que las velas tenían un poder protector y, por lo tanto, eran encendidas en los cumpleaños para asegurar la protección de los dioses .

. Con la llegada del cristianismo, la tradición de encender velas en los cumpleaños se fusionó con la celebración de los santos patronos. La Iglesia Católica instauró la idea de las “velas de los santos” como una forma de honrar y pedir la protección de un santo particular en el día de su festividad.

LA NACION