Hace días se dio a conocer una historia desopilante que no tardó en hacerse viral: una joven que estaba preparándose para su casamiento y terminó enterándose de la dura traición de su novio y su futura suegra, por lo que todo se echó a perder.

La mujer contó su historia en septiembre de 2022, en el foro “AITA” de Reddit. Todo se dio cuando ella y su prometido se estaban preparando para su boda, programada para diciembre. En ese marco, se enfrentó a desafíos realmente intensos, por la participación de su futura suegra en los preparativos del casamiento.

La madre de su novio quería intervenir en todo lo que respecta al evento

En ese contexto, la mujer contó que su suegra se metió de lleno en la planificación, al punto de que todo se convirtió en una verdadera pesadilla. Tanto se complicó el asunto que el novio en cuestión insistió en que, como era su único hijo, ella debía respetar y apreciar la “visión” de su mamá.

Asimismo, el punto de inflexión se produjo cuando la futura suegra insistió en acompañar a la novia a comprar su vestido. Se sumó, así, a su madre y a su grupo de amigas. En ese momento, la suegra encontró el vestido ideal, el que siempre había soñado para cuando se casara su hijo, lo que dejó a todos desconcertados.

Para intentar sortear la situación de la mejor manera sin pelear, la mujer le agradeció por su visión, pero le dejó en claro que ya había imaginado un vestido diferente. Esta respuesta no le cayó bien a la mujer, quien expresó su decepción a su hijo. Luego de eso, cuando la futura novia regresó a casa, su prometido la enfrentó y la acusó de hacer sentir rechazada a su madre.

Claramente, eso generó una tensa discusión entre ellos, pero él pareció entender que ella debía elegir su vestido. De todas maneras, el momento de mayor tensión fue cuando un día la novia llegó a su casa y descubrió que el vestido que había elegido había sido reemplazado por el vestido favorito de su futura suegra.

Al consultarle sobre eso a su novio, el joven admitió el cambio y explicó que creía que ella debería darle una oportunidad al nuevo vestido. Abrumada por la situación, reaccionó gritándole, por lo que se fue a casa de un amigo para tomar distancia.

Su novio se puso del lado de su madre, por lo que los problemas comenzaron

En este marco, la madre de la mujer estaba realmente enojada, mientras que el padre sugirió que la futura novia considere aceptar los deseos de su suegra para mantener la paz en la relación y que no se arruine todo. Ante todo eso, con mucha frustración, la mujer preguntó a la comunidad online en búsqueda de consejos y si su reacción estaba justificada.

La reacción de los usuarios a la impactante historia

Como era de esperar, la historia no tardó en volverse viral y obtuvo muchas repercusiones de los usuarios, que dieron varias perspectivas de la situación. De todas maneras, muchos la apoyaron en el hecho de que su futura suegra siempre quiso tener el control, mientras que otros la aconsejaron que le ponga fin a su relación por la reacción de su novio. Por ende, le dijeron que no tenía sentido una boda con alguien que no la apoyaba.

