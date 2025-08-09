Por qué algunas personas rechazan las muestras de cariño, según la psicología

Los abrazos y otras muestras de afecto físico suelen ser para muchas personas una forma natural de expresar cariño y confianza. Este gesto de acercamiento, tan común entre parejas, familiares y amigos, transmite calidez y conexión emocional. Sin embargo, no todos experimentan estas expresiones de la misma manera: para algunas personas, el contacto físico puede generar incomodidad o incluso rechazo. Según la psicología, estas diferencias están vinculadas a múltiples factores que vale la pena conocer y comprender.

Varios estudios respaldan la idea de que el rechazo a las muestras de afecto físico, como los abrazos, puede tener raíces complejas que involucran tanto experiencias personales como factores biológicos y culturales. La forma en que cada persona responde al contacto físico no solo depende de su historia individual, sino también de las normas sociales que la rodean y de procesos neurológicos que regulan la percepción del dolor y la seguridad emocional. Por ende, comprender estas múltiples dimensiones resulta clave para respetar los límites de cada individuo y promover relaciones más saludables y empáticas.

Los motivos por los que una persona rechaza los gestos de afecto

A continuación, algunas de las razones que la psicología identifica para explicar por qué algunas personas rechazan las muestras de afecto.

Experiencias infantiles y trauma

Según diversos estudios, experiencias adversas en la infancia, como el abuso o la falta de apego seguro, pueden afectar la capacidad de una persona para recibir y expresar afecto físico en la adultez. Estas vivencias moldean la forma en que se percibe el contacto cercano, generando en algunos casos rechazo o incomodidad. Justamente, según un estudio publicado en Child Abuse & Neglect, el abuso infantil está relacionado con dificultades para establecer vínculos afectivos seguros y con respuestas alteradas al tacto.

Factores culturales

El impacto de la cultura en la expresión del cariño corporal

La aceptación o rechazo del contacto físico también está influida por las normas culturales que regulan la expresión de afecto. En algunos lugares, el contacto frecuente es habitual y esperado, mientras que en otros se valora más la distancia física y el respeto al espacio personal. Según expertos, estas diferencias impactan directamente en cómo las personas reciben y expresan muestras de cariño como abrazos.

Factores biológicos y neurológicos

El rechazo al contacto físico puede tener una base neurobiológica, dado que estudios en neurociencia demostraron que el rechazo social activa áreas cerebrales asociadas con el dolor físico, generando una respuesta de malestar ante la proximidad no deseada. Sobre esto, varios expertos destacaron que el cerebro procesa el rechazo social en regiones como la corteza cingulada anterior, similar a cómo procesa el dolor físico.

Trastornos psicológicos

Condiciones como la ansiedad social o trastornos del apego pueden incrementar la sensibilidad al contacto físico, algo que hace que la persona prefiera evitar el contacto directo para protegerse de sentimientos de vulnerabilidad o estrés. En el Clinical Psychology Review, explicaron que estos trastornos afectan la capacidad para tolerar el contacto físico y pueden explicar por qué algunas personas rechazan expresiones de afecto corporal.

Factores psicológicos que influyen en el rechazo al afecto físico

Sin lugar a dudas, comprender que el rechazo al contacto físico puede tener múltiples causas, desde vivencias personales hasta influencias culturales y biológicas, nos invita a ser más respetuosos y empáticos con quienes prefieren expresar o recibir afecto de maneras diferentes. Asimismo, reconocer estos límites no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también crea espacios seguros donde cada persona puede sentirse cómoda y valorada, tal como necesita.