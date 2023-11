escuchar

Se conoce como mentón partido al rasgo genético facial de las personas que tienen un hoyuelo en la barbilla, lo que hace que su mentón presente una fisura en forma de “Y”. Según Quonomy, una de cada cinco personas tiene esta característica.

Así como los pómulos pronunciados, este rasgo es tradicionalmente relacionado con la belleza tanto masculina como femenina, hasta el punto en que incluso las caricaturas lo usan cuando quieren representar a alguien estereotípicamente atractivo. Hollywood también está lleno de celebridades con mentones partidos que son considerados sex symbols, como Ben Affleck, Vanessa Hudgens, John Travolta, Sandra Bullock, Demi Lovato y Henry Cavill.

La barbilla partida es un rasgo genético. (Foto: iStock / Warner Bros. Pictures)

¿Por qué sale el hoyuelo en la barbilla?

Es una condición genética, es decir, se hereda del ADN de los padres, y por mucho tiempo se creyó que había un único alelo responsable de este rasgo. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Delaware halló que hay muchos puntos intermedios entre una barbilla completamente partida y una completamente lisa, por lo que la característica no es causada por un único alelo dominante, sino por la mezcla de un número más grande de información genética.

¿Por qué se considera sensual?

Lo primero a aclarar es que la belleza es algo relativo y subjetivo. Lo atractivo que se considera a alguien depende en un gran porcentaje de la cultura, sociedad y época en que viva la persona, así como de las vivencias individuales de cada uno.

Dicho esto, el portal de curiosidades Ask About Games explica que, para muchas culturas y tradiciones, el hoyuelo en el mentón es un símbolo de felicidad, belleza y fortuna, y tenerlo es una prueba de haber sido bendecido con buena suerte.

Por otro lado, la mandíbula pronunciada y la marcación de la estructura ósea facial ha sido relacionada tradicionalmente con la masculinidad y la fuerza. Superhéroes, líderes y guerreros han sido retratados históricamente con un mentón definido. Hoy, sin embargo, es un rasgo codiciado por ambos sexos.

Según el doctor Frank Agullo, MD, “una mandíbula fuerte es un rasgo codiciado en la cultura actual. Evoca un aspecto de poder, fuerza y confianza en mujeres, según expresan la mayoría de las supermodelos”. La marcación del hoyuelo en la barbilla, entonces, se relaciona directamente con una mandíbula notoria y pronunciada, lo que contribuye a su buena percepción.

Demi Lovato es una de las famosas que tiene la barbilla partida Instagram

¿Es posible hacer ejercicios para tener una barbilla partida?

Lamentablemente no. Esta característica es completamente ósea, por lo que alguien nace o no con un hoyuelo en su mentón, es decir, en el hueso. Contrario a los músculos, la forma de los huesos no se puede trabajar con ejercicio.

Sin embargo, es posible que si su índice de grasa corporal es alto, las formas de sus huesos se vean menos marcadas y sus características óseas genéticas no resalten en su rostro. Esto significa que hacer ejercicio y quemar grasa puede ayudar a que sus facciones se noten y se pronuncien más, pero no cambiarán su estructura facial. No obstante, existen cirugías para alterar la estructura.

Por otro lado, existen tendencias en redes sociales, como el mewing o el bone smashing, que buscan causar microlesiones en la mandíbula y los pómulos para que se regeneren y crezcan. Estas prácticas no son recomendadas por los expertos en salud, ya que pueden traer múltiples contraindicaciones a largo plazo.