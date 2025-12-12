Por qué el mundo quedará cubierto de sombra durante seis minutos

Un fenómeno astronómico impactante volverá a captar la atención del mundo entero en 2027. Ese año, un eclipse solar total provocará que, en pleno día, amplias zonas del planeta queden sumidas en la oscuridad durante más de seis minutos, un lapso considerado muy prolongado para este tipo de eventos y que no volverá a repetirse en todo el siglo XXI.

El eclipse se producirá el 2 de agosto de 2027 y será considerado uno de los más extraordinarios de la era moderna. Durante la llamada “totalidad”, la Luna cubrirá por completo el sol y proyectará sobre la Tierra su sombra más oscura, lo que generará un breve “anochecer” en regiones donde normalmente habría luz solar intensa.

El próximo eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027

¿Por qué es tan especial este eclipse?

La duración del eclipse solar es el factor que convierte a este fenómeno en un evento histórico. En condiciones ideales, la oscuridad podría extenderse por más de seis minutos, un tiempo muy superior al promedio de los eclipses solares totales, que suelen durar entre dos y tres minutos.

Este evento ya fue bautizado por los científicos como el Gran Eclipse Norteafricano, ya que el punto donde se alcanzará la mayor duración será Luxor, en Egipto, uno de los mejores lugares del mundo para observarlo. Allí, la combinación de la posición de la Luna, la curvatura terrestre y la cercanía de nuestro satélite a la Tierra permitirá pasar más tiempo bajo este evento único.

El lugar más privilegiado para disfrutar de este evento será Egipto (Foto: Pexels)

Aunque Egipto será el punto privilegiado, el eclipse solar total también podrá observarse desde otras regiones del planeta, como por ejemplo:

El norte de África

Algunas zonas del Medio Oriente

Sectores del sur de Europa, como Gibraltar

En estas áreas el Sol quedará completamente cubierto por la Luna durante varios minutos. En el resto del mundo, el evento se manifestará como un eclipse solar parcial, en el que solo una parte del Sol será ocultada. Si bien será un espectáculo llamativo, no alcanzará el impacto visual de la totalidad.

Lo cierto es que habrá otros eclipses solares antes de 2027, ninguno tendrá una duración comparable a la que ocurrirá en ese año. El único cercano en el calendario es el eclipse de febrero de 2026, aunque en ese caso será anular. Esto significa que la Luna se verá ligeramente más pequeña que el Sol y dejará visible un anillo luminoso alrededor, sin generar oscuridad total.

Por este motivo, el eclipse de agosto de 2027 será una oportunidad única, en especial para quienes disfrutan de la astronomía. Ver un evento de estas características podría requerir vivir más de cien años para presenciar otro similar.

¿Por qué ocurren los eclipses solares?

Los eclipses solares se producen cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Aunque el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra unas 400 veces más lejos, lo que hace que ambos cuerpos celestes parezcan casi del mismo tamaño al ser vistos desde nuestro planeta. Esa coincidencia permite que, en ciertos alineamientos perfectos, la Luna oculte completamente al Sol.

Cuando esa alineación es total y la Luna cubre por completo el disco solar, se produce el eclipse solar total, uno de los fenómenos naturales más impresionantes que pueden observarse desde la Tierra.