Por qué nunca deberías contarle tus metas a los demás antes de cumplirlas, según la ciencia

Hay una creencia popular que transformó la forma de vivir de gran parte de la población, ya que existe un sinfín de gente que elige contar sus buenas noticias recién cuando las tiene totalmente confirmadas. Ahora, se reveló que estas personas que optan por no revelar sus metas hasta que las concretan poseen un sólido respaldo científico.

Según indicó el portal La Mente es Maravillosa, compartir planes no materializados afecta la motivación y la biología cerebral, por lo que las personas terminan por distanciarse de sus objetivos personales, ya sean mudarse, emprender o bajar de peso, entre otras cosas. Una razón fundamental de esto reside en la exposición a opiniones externas. Al divulgar metas prematuramente, se corre el riesgo de recibir consejos y comentarios que, aunque bienintencionados, pueden ser pesimistas o desalentadores.

Para quienes aún no tienen una convicción sólida en su proyecto, estas interacciones pueden generar dudas, minar la confianza y erigir un “muro psicológico” que limite el avance. La motivación interna es crucial y el éxito de cualquier meta se vincula a neurotransmisores como la dopamina. Su liberación, que genera placer y recompensa, impulsa a repetir acciones y a mantenernos en el camino hacia un objetivo. Al dividir metas en submetas, cada logro produce una sensación gratificante.

La ciencia respalda a las personas que eligen no contar nada hasta que lo tienen confirmado Freepik

Sin embargo, el portal explica que, al contar propósitos y recibir aprobación social, se obtiene esa dopamina sin avance real. Esto crea una “sensación prematura de ya poseer esa meta”, lo que, paradójicamente, desactiva el motor motivacional necesario para la consecución del objetivo.

El acto de compartir proyectos públicamente también puede generar una “sensación de fracaso”. Las preguntas de personas cercanas sobre los progresos, ante la falta de avance esperado, pueden provocar sentimientos de incapacidad y frustración. La ausencia de retroalimentación social positiva reduce los niveles de serotonina, vital para la concentración, lo que complica el cumplimiento de los pasos hacia el objetivo.

A esto se suma la “presión excesiva”, ya que comunicar proyectos a otros expande el compromiso a expectativas ajenas. Esta carga extra puede obstaculizar y ser un camino directo a la procrastinación. La tendencia a posponer tareas, motivada por el miedo al fracaso o la complejidad del desafío, se exacerba al sentir la obligación de “demostrar que puedes lograrlo” a los demás.

Evitar el estrés y la presión excesiva, dos argumentos de la gente que prefiere no contar nada antes de tiempo Freepik

El “oversharing” se extiende más allá de las metas, y el portal Psychology Today lo describe como decir demasiado, sobre todo con extraños o en contextos inapropiados, genera incomodidad y repercusiones negativas, incluso la pérdida de amistades. Aunque la divulgación personal fomenta intimidad y conexión cuando es adecuada, si se dirige a personas o espacios equivocados, es “simplemente incómodo”. Investigadores como Erin Carbone y George Lowenstein de la Universidad Carnegie Mellon indican que las revelaciones personales activan una mayor respuesta emocional que, si bien es estimulante, reduce filtros y aumenta el “sobrecompartir”. Esta propensión, teorizan, podría derivar de un “motor de búsqueda primitivo”, donde el intercambio de información era vital para la supervivencia tribal y el estatus social.

Para evitar sobrecompartir o hacerlo prematuramente, este portal sugiere estrategias: escuchar más de lo que se habla, ser consciente del entorno y mantener lo personal fuera de lo profesional, reconocer a la audiencia para adaptar la conversación, y observar cómo se toman el oversharing los amigos, familiares o quien sea. Si la preocupación postconversación indica haber dicho demasiado, es probable. Técnicas como la respiración profunda pueden calmar la activación emocional y reducir la hiperverbalización. La Mente es Maravillosa recomienda que, al compartir, el foco esté en los “pasos intermedios” o el proceso, no en el objetivo final. Esto mantiene una motivación positiva y activa, centrada en tareas y avances tangibles. La decisión de revelar proyectos debe tener en cuenta su impacto potencial en la motivación y la capacidad de concreción.