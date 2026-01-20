Estos son los meses en los que nace la gente con mayor nivel educativo, según la ciencia

La curiosidad sobre la relación entre el mes de nacimiento y distintos rasgos de las personas impulsó a la psicología y la neurociencia a investigar este vínculo con mayor rigor. El objetivo fue analizar cómo factores ambientales tempranos, como la exposición a la luz solar y los ritmos biológicos, podrían influir en el desarrollo cognitivo a largo plazo y, potencialmente, en el nivel educativo alcanzado.

La mayoría de estas investigaciones fueron realizadas en Europa y países del hemisferio norte. Por lo tanto, al considerar sus resultados para el hemisferio sur, como Argentina, es indispensable invertir la equivalencia de las estaciones del año. Aun así, los patrones observados ofrecen información valiosa desde una perspectiva científica sobre el rol de la estacionalidad en las etapas iniciales del desarrollo humano.

Durante la gestación y los primeros meses de vida, el cerebro atraviesa fases de formación críticas, sensibles a estímulos externos. Investigaciones en neurociencia indicaron que la exposición a la luz solar, la producción de vitamina D y la regulación de neurotransmisores clave como la dopamina y la serotonina pueden fluctuar significativamente según la estación. Estas variaciones estacionales se asocian con posibles influencias en el desarrollo neurológico.

Las personas se pueden ver influenciadas por su ambiente y tener distintos desarrollos cognitivos (Foto: Freepik)

Un estudio de la Universidad de Vanderbilt observó que la época del nacimiento puede dejar una huella duradera en el reloj biológico individual. Esta impronta influye en aspectos fundamentales para el desempeño educativo, como la capacidad de atención, el nivel de motivación y la regulación emocional. De manera complementaria, un trabajo presentado en el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP), dirigido por la profesora Xenia Gonda, detectó que las personas nacidas en la primavera del hemisferio norte tendían a manifestar un temperamento hipertímico, caracterizado por una mayor energía, optimismo y apertura social.

Para Argentina y el hemisferio sur, estos meses corresponden a septiembre, octubre y noviembre. Aunque estos rasgos de personalidad no garantizan un mayor nivel educativo por sí mismos, la psicología sugiere que pueden facilitar atributos cruciales para el éxito académico. Entre ellos se cuentan la persistencia, la participación activa en entornos de aprendizaje y una mejor adaptación a trayectorias educativas prolongadas.

Al aplicar la equivalencia estacional al hemisferio sur, las tendencias se perfilan así:

Los nacidos entre septiembre y noviembre (primavera argentina) tenderían a mostrar más energía, sociabilidad y motivación .

(primavera argentina) tenderían a mostrar más . Quienes llegan al mundo entre diciembre y febrero (verano austral) podrían presentar mayor variabilidad emocional y picos de entusiasmo.

(verano austral) podrían presentar mayor Los perfiles nacidos en otoño, de marzo a mayo , se asocian con mayor equilibrio y estabilidad .

, se asocian con . Aquellos que nacen en invierno, entre junio y agosto, tenderían a manifestar inclinaciones más pragmáticas y reservadas.

Según el mes en que nacieron, las personas tienen distintas tendencias (Foto: Freepik)

Es fundamental recalcar que estas son asociaciones puramente estadísticas y no deben interpretarse como determinantes individuales absolutos. El nivel educativo de una persona es el resultado de una compleja interacción de factores mucho más influyentes. Entre ellos se destacan el acceso a una educación de calidad, el acompañamiento familiar, el contexto socioeconómico, la cultura y las oportunidades disponibles a lo largo de su vida.

El mes de nacimiento puede, como mucho, aportar una predisposición biológica leve. Sin embargo, nunca podrá reemplazar la influencia preponderante del entorno o el valor insustituible del esfuerzo personal. Cualquier individuo, independientemente de su mes de nacimiento, tiene el potencial de alcanzar altos niveles educativos si cuenta con las condiciones propicias y la dedicación necesaria.