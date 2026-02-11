Pies saludables: el truco casero con vinagre y sal que recomiendan los expertos

El cuidado de los pies, una parte fundamental del bienestar personal que muchas veces se subestima, puede subir de nivel con un simple truco casero y natural. Expertos en podología recomiendan incorporar el lavado con vinagre y sal a la rutina de cuidado ya que estos ingredientes aportan múltiples beneficios. Esta combinación actúa como potente limpiador natural gracias a sus propiedades antibacterianas y desinfectantes. Al eliminar bacterias y hongos, responsables de problemas como el mal olor y diversas infecciones leves, se obtiene una mejora significativa.

Más allá de la higiene básica, este tratamiento contribuye a reducir de manera notable el mal olor persistente, una preocupación frecuente entre las personas. Además, el vinagre y la sal trabajan en conjunto para suavizar la piel dura o reseca, lo que mejora la textura de los pies y uñas, a la vez que previene su deterioro. En conjunto, estos ingredientes que se encuentran en todas las casas conforman un método clave para el mantenimiento de la salud podal.

Las propiedades antibacterianas del vinagre y la sal ayudan a combatir el mal olor (Foto: Freepik)

La aplicación de este método casero resulta ideal en determinadas circunstancias. Se aconseja especialmente después de un día extenuante, sobre todo si se utilizó un calzado cerrado o zapatillas por un tiempo prolongado, que se convierten en un ambiente húmedo propicio para microorganismos. Es particularmente útil para individuos que experimentan una transpiración excesiva en los pies o que presentan sensaciones de picazón o ardor leve. Para quienes sufren de mal olor persistente y buscan una solución natural, este lavado puede ser la respuesta. Además, su simplicidad permite integrarlo fácilmente como parte de una rutina semanal de cuidado. Se sugiere una frecuencia de una o dos veces por semana para observar resultados óptimos que mantengan los pies en condiciones saludables.

El proceso para realizar este lavado es directo y puede llevarse a cabo cómodamente en el hogar. Se comienza al verter un litro de agua tibia en un recipiente que permita sumergir ambos pies sin dificultad. A continuación, se agregan media taza de vinagre y dos cucharadas colmadas de sal gruesa a la preparación. Es fundamental remover la mezcla vigorosamente hasta asegurar que la sal se disuelva completamente, para lograr una distribución uniforme de sus propiedades.

Se recomienda realizar este lavado unas dos o tres veces por semana (Foto: Grok)

Posteriormente, se deben introducir los pies en la solución y mantenerlos sumergidos durante un lapso de 15 a 20 minutos, tiempo necesario para que los componentes activos desplieguen su efectividad. Tras el remojo, los pies deben retirarse, enjuagarse con abundante agua limpia y secarse meticulosamente, con énfasis en el área entre los dedos para evitar la acumulación de humedad. Como paso adicional para potenciar los resultados y asegurar una hidratación profunda, se recomienda aplicar una crema humectante, lo que dejará la piel con una sensación de suavidad y nutrición.

A pesar de ser un remedio de origen natural, hay que tener ciertas precauciones antes de su uso. Este método no es recomendable para todas las personas. Quienes presenten heridas abiertas, grietas profundas, o que tengan un diagnóstico de diabetes, así como aquellos con piel extremadamente sensible, deben consultar indefectiblemente a un profesional de la salud antes de iniciar este tratamiento. Los especialistas aconsejan, en particular, realizar una pequeña prueba en una zona discreta de la piel, especialmente si es la primera vez que se experimenta con esta solución. Si se observa cualquier tipo de reacción adversa durante o después del uso, es crucial reducir inmediatamente el contacto con la sustancia y buscar la opinión de un experto médico para evitar complicaciones.