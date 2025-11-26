Por qué recomiendan colgar tapas de botellas en el jardín

La colocación de tapas de gaseosa en balcones, patios o espacios verdes es algo que muchos observan ocasionalmente, aunque no todo el mundo sabe para qué sirve esa técnica. A primera vista puede parecer un elemento decorativo o un adorno puesto de manera azarosa; sin embargo, esta técnica en realidad cumple una misión muy útil: mantener alejadas a las plagas y a las aves que pueden perjudicar plantas o cultivos.

El vaivén de las tapas con el viento y los reflejos que produce la luz sobre el plástico generan estímulos visuales y auditivos que resultan molestos para insectos y pájaros. Por ese motivo, al sentir esa incomodidad, la mayoría de las especies prefiere mantenerse a distancia y elige otro sitio para posarse o alimentarse. De esta manera, se evita que puedan atacar las plantas que hay en el área.

La efectividad del truco se basa principalmente en dos aspectos:

Brillos intermitentes : el reflejo del sol sobre el plástico crea destellos que muchas aves interpretan como señales de alerta o molestias visuales.

: el reflejo del sol sobre el plástico crea destellos que muchas aves interpretan como señales de alerta o molestias visuales. Sonidos constantes: el golpeteo de las tapas entre sí, impulsado por el viento, funciona como un refuerzo disuasorio.

También el color cumple un rol importante como disuasivo. Numerosas especies reaccionan ante tonalidades llamativas o brillantes, por lo que usar tapas de varios colores y tamaños intensifica el resultado. Mientras más colores se combinen en la preparación, mayor será el efecto buscado.

Las tapitas tienen un efecto disuasorio para bichos y aves (Foto: Grok)

Cómo usar el truco de las tapas de gaseosa en tu patio o jardín

Para implementarlo necesitás muy pocos elementos: tapas, un hilo resistente (o alambre fino) y alguna herramienta para perforarlas.

Hacé un pequeño agujero en cada tapa con un clavo caliente o una herramienta similar.

Pasá las tapas por el hilo y dejá un espacio entre ellas para que puedan moverse.

Colgá la hilera en ramas, cercos, tutores o cualquier soporte cercano a las plantas que querés proteger.

Asegurate de ubicarlas a una altura donde el viento pueda moverlas y generar brillo y ruido.

Este método es económico, sencillo y totalmente ecológico, ya que reutiliza materiales que eran residuos, y además no necesita productos químicos ni accesorios costosos. Es una opción ideal para quienes buscan soluciones naturales para cuidar su jardín sin complicarse. Además, no lastima a ningún ser vivo, ya que es inofensivo para las aves e insectos, solo tiene un efecto repelente sobre ellos.

Es un método ecológico e inofensivo (Foto: Grok)

Aunque se trata de una técnica muy simple, conviene considerar algunos cuidados:

Evitar tapas muy pequeñas si hay mascotas o niños, para prevenir incidentes.

Colocar las hileras en una zona segura, lejos del alcance de los más chicos.

Revisar que no queden hilos o alambres sueltos que puedan engancharse en ramas o representar un riesgo para los animales.

Una de las preguntas que más se hace la gente al enterarse de este método es cada cuánto conviene reemplazar las tapas. Con el tiempo, la exposición al sol y a la lluvia puede deteriorar el plástico y hacer que pierda brillo o se quiebre. Por eso, se aconseja controlarlas cada dos o tres semanas y cambiarlas si están opacas, rotas o si ya no producen destellos.