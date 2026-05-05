Fórmula irrevocable: por qué mezclar azúcar y romero puede ser una solución para salvar tu hogar
Los expertos en limpieza coinciden en que la mezcla de estos dos elementos orgánicos puede volverse un potente aromatizante; enterate cómo poner en práctica este truco
- 2 minutos de lectura'
En las redes sociales suelen popularizarse diferentes fórmulas de limpieza que son ideales para aplicar en ciertos espacios del hogar. Entre las más famosas se encuentra la mezcla de azúcar y romero, que es de bajo costo y que neutraliza los aromas fuertes y la humedad. Enterate cómo prepararla y ponerla en práctica.
Preservar la higiene de la casa es importante para evitar que se desarrollen bacterias y hongos que a largo plazo pueden afectar la salud de quienes viven allí; por ese motivo, y fuera de los productos químicos que se ofrecen en el supermercado, hay trucos con elementos orgánicos igual de efectivos y por un precio menor.
Para qué sirve la mezcla de azúcar y romero
Lejos de su uso en la gastronomía, el romero brinda un olor especial y refrescante. Contiene aceites esenciales como el cineol, alcanfor y ácido rosmarínico, que contribuyen a erradicar fragancias nauseabundas y, además, es antibacteriano. Es ideal para utilizarlo en baños y cocinas.
En tanto, el azúcar carece de un uso habitual como elemento de higiene, en particular porque puede atraer a insectos, pero en combinación con el romero tiene un efecto contrario y se vuelve un potente absorbedor de humedad.
La combinación de ambos ingredientes conforma un desodorante y potente antibacteriano que es útil para esparcir en rincones específicos y cañerías.
Cómo preparar la fórmula de azúcar y romero
- Colocá en un recipiente 3 cucharaditas de azúcar.
- Añadí una cucharada de romero fresco picado.
- Mezclá ambos ingredientes.
- Agregá gotitas de limón o vinagre blanco para neutralizar el efecto dulce.
- Dejá reposar un día y luego utilizá.
- Ubicá la mezcla dentro de la heladera, en la base del tacho de basura o en roperos. Además, podés repasar las mesadas, los azulejos del baño y de la cocina para remover las manchas y hongos.
- 1
Inspiró un clásico de la música universal y, a los 82 años, volvió a desfilar en traje de baño
- 2
Bernardo Stamateas: “Hay padres que solo quieren a sus hijos cuando cumplen sus expectativas”
- 3
Confucio: “Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento”
- 4
Chau al flequillo recto: los cinco cortes de pelo en tendencia este otoño-invierno 2026