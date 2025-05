Por qué se da el mal olor en los pies y cómo eliminarlo del todo, según un experto

El mal olor en los pies es un problema que afecta en silencio a miles de personas en el mundo. Muchas veces se relaciona con el sudor o un aseo incorrecto, por lo que expertos en podología han hablado abiertamente del tema y por medio de redes sociales explican que son varios los factores que pueden influir en este padecimiento y destacan que las principales causa son el uso de calzado incorrecto, hongos, alteraciones hormonales, hiperhidrosis, entre otras.

Por medio de redes sociales, un experto en podología, especialidad que se encarga del estudio y cuidados de los pies, de la clínica ‘Con Buen Pie’, en Murcia, España, habló del tema y ofreció una serie de consejos para eliminar el mal olor de los pies.

Por medio de un video en la cuenta oficial de TikTok de la clínica especializada en el cuidado de los pies, el experto explicó por qué se genera el mal olor en los pies y reflexionó diciendo que “para tratar el olor hay que hacer dos pasos: controlar las bacterias y controlar el sudor”.

Por qué se da el mal olor en los pies y cómo eliminarlo del todo

El podólogo explica que el mal olor en los pies no se genera por el sudor, sino por la presencia de bacterias en esta parte del cuerpo. “Hay que entender que el olor de pies no está provocado por el sudor, no tiene que ver con el sudor, sino por las bacterias que viven en tu piel que se alimentan de este”, dijo.

Asimismo, agregó que en los pies suelen vivir bacterias del tipo brevibacterium o micrococcus sedentarius, que descomponen el sudor y liberan compuestos sulfurosos, responsables de generar el mal olor que aqueja a millones de personas en el mundo.

Eliminar el mal olor de pies de forma natural, requiere de una buena higiene ajr_images - (Fuente: iStock)

Una investigación publicada en la Revista de la Sociedad de Químicos Cosméticos explica que el mal olor en los pies es conocido como bromhidrosis y las principales causas son los microorganismos que habitan en ambientes húmedos y cálidos, como los generados por el sudor y el calor corporal de las personas.

El experto en cuidado de los pies, explica que la mejor forma de eliminar y atacar de raíz las bacterias que se alojan y se reproducen en los pies es la utilización constante de toallitas desinfectantes, con las que se deben secar los pies muy bien luego de tomar un baño y antes de ponerse medias y zapatos.

El podólogo indica en el video que introduciendo este hábito en la rutina diaria, se logrará reducir la presencia de microbios en los pies. Asimismo, indicó que las personas que sufren de sudoración excesiva pueden utilizar spray antitranspirante que contenga aluminio.

De igual forma, el experto dice que los hongos, dermatitis o problemas hormonales también pueden ser causales del mal olor en los pies, por lo que recomienda asistir a una consulta con un médico especialista del tema, quien le recomendará el tratamiento adecuado.

Por Tania Alejandra Hernández Torres