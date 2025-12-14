Qué es “futtitinni”, la filosofía de los sicilianos para que la vida sea más liviana

“En Sicilia tenemos una palabra mágica con un sabor propio: Futtitini“, contó el actor italiano Giusepppe Capodicasa en un video de BBC Reel. “No es una mala palabra, es una bendición”, siguió, en tono de aclaración.

Recordemos que en Sicilia se habla italiano como en el resto de Italia, pero suena distinto porque detrás hay siglos de historia trenzada en la lengua.

Antes de que el italiano se adoptara como la voz común del país, los sicilianos ya hablaban el siciliano, una lengua romance marcada por las sucesivas conquistas y dominaciones de la isla: griegos, árabes, normandos, españoles... cada uno dejó alguna huella en el acento y en las palabras.

Cuando el italiano estándar empezó a imponerse en el siglo XIX, no borró esa base, sino que se mezcló con ella. Por eso, aunque alguien como Capodicasa, quien se identifica “100% siciliano”, habla italiano, se notan tonos, giros y palabras que vienen de esa mezcla antigua.

Futtitinni es una de esas palabras

Una que, según Capodicasa, encierra “una filosofía de vida, una forma de concebir nuestra existencia”.

"Futtitinni... cuán hermoso suena", dijo el filósofo siciliano Pietro Briguglio, pronunciando la palabra gustosamente. “Cuando la decís, descargas un peso que tenías y quedas ligero”, subrayó.

El término está muy presente en el lenguaje común ya que “se presta a ser usado en muchas situaciones”, afirmó Briguglio. Podría entenderse como “no te preocupes demasiado”, “déjalo pasar”, y su sentido se mueve entre “no te amargues”, “no te enredes” o el mexicano “no te claves”, el colombiano “no te compliques”, el caribeño “no te calientes la cabeza” o el sureño “no te hagas drama”. Pero según Capodicasa, “es más matizado, más elegante”.

¿Elegante?

La raíz de futtitinni es el verbo siciliano futtíri, que no es particularmente elegante: es una manera vulgar de decir “copular”.

Proviene del latín futūere, que en español evolucionó como ‘follar’, esa forma coloquial para hablar de las relaciones sexuales que aún se escucha en España.

Una expresión tan típica como sus cítricos y baldosas. Getty

En siciliano, así como ocurrió en muchas lenguas romances con verbos de origen sexual, futtíri se amplió a significados figurados como engañar, fastidiar, robar o tomarse libertades, dependiendo del contexto.

De ahí que futtitinni tenga un matiz entre despreocupado y un poco irreverente, algo así como “que te importe un cara**”, pero con ese tono siciliano que lo vuelve más filosófico que agresivo.

Y es que no se trata de que nada importa, ni de eludir problemas o responsabilidades, ni siquiera de resignación. "Futtitinni no es superficialidad", aclaró Capodicasa. Y, en esa misma línea, dijo: “Es la capacidad de atravesar las situaciones de la vida con conciencia y ligereza”.

En ocasiones, llama a desprenderse de lo inmutable y seguir viviendo plenamente, como explica el sitio web Entendiendo a Italia. En esos casos, sirve para consolar un amigo ante una decepción, para sobrellevar un revés económico, o simplemente para poner en perspectiva un incidente cotidiano.

Es además una herramienta existencial, que sirve para separar lo esencial de lo superfluo, para no cargar con cada contrariedad, y priorizar lo que de verdad importa.

Futtitinni encierra un modo de enfrentar la adversidad con ligereza, dignidad e incluso humor... un sentido que los sicilianos tienen muy desarrollado.

Como notó el político y escritor romano Cicerón, ya en el siglo I a. C., los sicilianos eran “una raza inteligente, pero desconfiada y dotada de un maravilloso sentido del humor”.

“Por terrible que sea una situación, los sicilianos siempre tienen un comentario ingenioso que hacer al respecto”, añadió el escritor.

Esa cualidad los ha acompañado a lo largo de sus 3.000 años de historia, a menudo difíciles de sobrellevar. Solo adoptando una actitud reflexiva, observa Il Italoamericano, pudieron superar la constante tentación de convertirse en figuras trágicas.

Esa actitud se expresa en esa exhortación que los sicilianos usan cuando las cosas se vuelven demasiado abrumadoras: futtitinni. Y, aunque la palabra existe en dialecto siciliano desde hace generaciones, en los últimos años ha tenido un resurgir notable.

Competiciones de memes, camisetas con la inscripción "Futtitinni“, artículos y blogs que rescatan su significado como “pedagogía de lo esencial”.

Futtitini, una revolución

Desesperante... pero futtitinni. Getty

Futtitini “no es superficialidad, sino el arte del discernimiento”, señaló Francesco Mazzarella en la revista Paese. Luego aclaró que ese arte del discernimiento es el “que distingue entre lo urgente y lo ruidoso, entre lo que nos edifica y lo que nos consume”.

Explicó que cuando un siciliano dice futtitinni, a menudo está diciendo: “No dejes entrar en tu corazón aquello que no merece habitar allí. No le des poder a quien quiere quitarte el aliento”.

Para Mazzarella, el tradicional término no sólo no ha perdido relevancia sino que, en esta época en la que todo exige atención, y “cada opinión se convierte en guerra, cada imperfección en fracaso (...), futtitinni se ha convertido en revolución".

Invita a practicar “el buen desapego”, a despreocuparse por lo periférico y centrarse en lo realmente importante. “¿Tu pareja te dejó?... quizás no era la ideal. ¿Perdiste tu trabajo?... tómatelo como un nuevo comienzo”, ejemplificó Capodicasa.

“Hay quienes hacen yoga, meditación, respiran con el diafragma. Hay quienes van a India a encontrarse a sí mismos”, reforzó su concepto Capodicasa.

“En Sicilia hacemos todo esto con una sola palabra. Se dice que un viejo sabio, mientras explicaba las leyes de la filosofía siciliana a un joven discípulo, en cierto momento se detuvo, lo miró a los ojos y le dijo: “Hijo, si no puedes cambiar lo que te hace sufrir, entonces futtitinni“, dijo el actor que dio un pantallazo general de este concepto.

Quizás ese sabio, al pronunciar la palabra, hizo el gesto típico que suele acompañarla para enfatizar: levantando la mano de abajo hacia arriba, como arrojando las preocupaciones al aire.

La intención es distender, dejar de enfocarse en lo negativo. “La vida te estresa... tómatela con calma. Atascado en el tráfico... Paciencia”.