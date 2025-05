Quién es MrBeast, el fenómeno de YouTube que desafía los límites del entretenimiento

El creador de contenido Jimmy Donaldson (Wichita, Kansas, 27 años), conocido como MrBeast, es uno de los youtubers más polémicos, virales y exitosos, ya que tiene la cifra más alta de suscriptores de la plataforma: 395 millones. El pasado 10 de mayo, el estadounidense, que produce sobre todo vídeos de gente compitiendo para ganar cantidades altas de dinero, subió en su canal un recorrido por las zonas arqueológicas de Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché, al sur de México. Por lo que mostró, ascendió a lo más alto de las pirámides, entró en la subestructura de una y voló un dron por el templo de Kukulcán, tres acciones prohibidas por las autoridades mexicanas, que tras la polémica lanzaron comunicados contradictorios. Primero, diciendo que autorizaron los permisos, luego, que toman acciones legales contra él.

¿Pero cómo llegó este veinteañero a convertirse en el youtuber más seguido del mundo? Donaldson se describe como una persona obsesiva. Cuenta que, en 2006, con apenas ocho años, subió su primer vídeo a YouTube sobre cheat codes (trucos o códigos para sacar ventaja) en el videojuego Battle Pirates, y tuvo 20.000 reproducciones. Sin dudas, la experiencia lo dejó enganchado. “Los recuerdos de mi infancia empiezan con YouTube”, dijo en el programa de entrevistas Diario de un CEO, en 2024.

Saltó a la fama al realizar contenido de impacto y realizando desafíos extremos YOUTUBE - YOUTUBE

Es el segundo de tres hijos de Sue Parisher, teniente coronel retirada de la armada de EE UU y autora de Rock Bottom and Faithless: Defeating the Lies of Domestic Abuse with God’s Truth (Tocando fondo y sin fe: derrotando las mentiras del abuso doméstico con la verdad de Dios), libro en el que narra la violencia a la que estuvo sometida por su esposo, quien también ejercía en la milicia. Pese a que Parisher es muy abierta sobre el tema, Donaldson lo menciona poco.

De las primeras visualizaciones al éxito global

Además de YouTube, el pequeño Jimmy Donaldson estaba obsesionado con el béisbol. Sin embargo, a los 15 años fue diagnosticado con Crohn, una enfermedad crónica que provoca la inflamación en el tracto digestivo. Debido a eso, el deporte pasó a segundo plano y toda su atención se enfocó en la producción de vídeos. En una entrevista con el exdeportista y presentador de podcast Joe Rogan, contó que estaba tan decidido a convertirse en youtuber que se pasaba el día analizando por qué unos vídeos se viralizaban y otros no. También, contaba cuántos cortes había en los contenidos exitosos y cuánto duraba cada encuadre y estudiaba la relación de las miniaturas y los títulos con el número de reproducciones: “No tenía amigos porque era de lo único que hablaba”. A la par, hacía contenido a escondidas de su madre y con los recursos que tenía, la cámara de una computadora vieja de su hermano, que también usaba para editar.

En 2014, logró su primera viralización, con más de 800.000 reproducciones. “¿Cuánto dinero gana PewDiePie?“, se titulaba el video, en donde realizó un análisis sobre los ingresos del youtuber sueco Felix Kjellberg, quien entonces contaba con la mayor cantidad de suscriptores en la plataforma. En el clip, contó en voz en off cómo calculó las ganancias mientras se reproducía un clip de él jugando Call of duty, un videojuego con temática bélica. Actualmente, este formato abunda en Instagram y TikTok.

MrBeast logró su primera viralización en 2014 con más de 800.000 reproducciones Jordan Strauss - Invision

Durante esa época, Donaldson terminó la secundaria y le confesó a su madre su sueño de ser youtuber. Parisher aceptó, pero solo si se mudaba de la casa familiar y se mantenía por si mismo, de lo contrario tenía que estudiar una carrera universitaria. Cabe destacar que el contenido de MrBeast ya monetizaba, pero no era suficiente, por lo que accedió al requisito de su madre. Pero a las dos semanas, también en secreto, desistió.

En ese momento, empezó a fingir que iba a la universidad, pero lo que hacía era escribir, grabar y editar. Para lograr éxito, aposto a diversos contenidos: leer el guion entero de la película Bee Movie, leer el diccionario completo, contar del uno al 100.000, meter un microondas dentro de otro microondas. Y, para sorpresa de muchos, lo absurdo funcionó, puesto que logró independizarse y cuatro meses después llegó al millón de suscriptores. Años después, un vídeo en el que regala 10.000 dólares a una persona sin hogar se convirtió en lo más visto de su canal y, como una epifanía, enfocó sus producciones en esa dirección.

MrBeast no son solamente los canales en YouTube (videojuegos, filantropía, competencias), ya que también fundó la empresa Feastables, que produce barras de chocolate. El negocio surgió cuando Donaldson descubrió que al menos la mitad de los niños que viven en comunidades productoras de cacao en Ghana y Costa de Marfil están involucrados en trabajo infantil. “La intención es que los agricultores reciban un pago justo y los niños no tengan que trabajar”, según se lee en su página.

Además de sus contenidos, creó una marca de chocolates y también otra de hamburguesas, entre otros negocios de éxito Gentileza Jimmy Donaldson

Asimismo, durante la pandemia, emprendió un negocio de hamburguesas: MrBeast Burgers, que tiene un único restaurante en Carolina del Norte. De todas formas, el producto lo vende por todo el territorio estadounidense a través de cocinas fantasma. Por lo que dio a conocer, cualquier negocio de comida puede firmar un contrato y recibir las instrucciones y todos los productos para la preparación. A todo esto suma su propia línea de merchandising. Entre junio de 2022 y junio de 2023, Forbes calculó sus ingresos en 82 millones de euros, según publicó la revista el pasado octubre.

Lleno de éxito, pero enredado en polémicas

El exitoso youtuber tampoco escapa a las críticas. En 2024, salió a la luz un clip en donde responde a un comentario de un usuario sobre la compra de personas negras. Otro vídeo que dio que hablar fue uno en el que pregunta a uno de sus colaboradores si tendría relaciones sexuales con la rapera Bhad Bhabie, quien entonces tenía 14 años. Sobre eso, un representante del youtuber dijo que cuando Donaldson era un adolescente se comportó como muchos a su edad y usó un lenguaje inapropiado para tratar de ser gracioso, y que, con el paso de los años, este se disculpó varias veces, según informó The New York Times.

Ese mismo año, una de sus colaboradoras y amigas de la infancia, Ava Tyson, fue acusada de haber hecho grooming (acoso y abuso sexual online) a un joven de 13 años cuando ella tenía 20. Ante esto, Donaldson la despidió y contrató un bufete de abogados, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, para que investigara el caso. En noviembre, el despacho dijo no encontrar evidencia que respaldara las acusaciones.

Mrbeast recibe muchas críticas por el tipo de contenido que realiza Instagram /@mrbeast

Aun así, lo que más se le criticaron es que su altruismo, según algunos usuarios, no es genuino. Resulta que este ciclo de buscar a una persona necesitada, usarla para un vídeo, darle dinero y luego generar más dinero al monetizar el contenido no es bien recibido por muchas personas.

El último episodio polémico en la vida de MrBeast ocurrió al sur de México. El 10 de mayo, publicó un vídeo en el que baja por la pirámide Edificio II de Calakmul, recorre la gruta de Balamcanché y vuela un dron por el templo de Kukulcán, en Chichén Itzá. Es importante tener en cuenta que el ascenso a las ruinas como el acceso a estos lugares está prohibido, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lanzó un comunicado la noche del martes 12 de mayo aclarando que Donaldson solicitó los permisos necesarios con antelación y el INAH, junto con la Secretaría de Turismo, lo autorizó. Sin embargo, la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que iban a investigar, alegando que no estaban de acuerdo y que habría sanciones. A los pocos días, el INAH se retractó y amagó una demanda por uso ilícito con fines de lucro.

El influencer logró ingresar a zonas restringidas como la cámara debajo de la Esfinge y la tumba de Osiris (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @mrbeast)

De todas formas, esta polémica por ahora no parece haberle pasado factura, puesto que, esta misma semana, su serie reality Beast Games, en la que 1.000 jugadores compiten en desafíos físicos, mentales y sociales para ganar un premio en efectivo de 10 millones de dólares, fue renovada para una segunda y tercera temporada en Prime Video.

MrBeast y su futura esposa, Thea Booysen

En el futuro próximo le espera además su boda: las pasadas fiestas se comprometió con la también creadora de contenido Thea Booysen, una de sus compañeras de aventura por las ruinas mayas.

*Por Joaquín Patiño