Remodelar: las seis reformas que se pueden hacer en una casa tan solo en una semana

Empieza la época preferida del año para renovar el hogar de cara a la llegada de la primavera y hay algunos cambios que pueden lograrse con poco tiempo y presupuesto. En apenas una semana se pueden llevar adelante algunas pequeñas reformas, sin necesidad de entrar en obra.

Ya sea cambios que incluyan varios ambientes o priorizando los espacios que más se usan de la casa, hay algunos consejos para no perder el foco y evitar gastos abultados. A continuación, seis consejos para renovar la casa en poco tiempo.

1) Pintar de otro color algunas paredes

Cambiar el color de las paredes es la reforma más sencilla y económica para actualizar el aspecto de cualquier hogar. No es necesario contratar un profesional para hacerlo. además, si los espacios no están abarrotados de muebles y adornos, y no es necesario hacer reparaciones en las paredes, pintar una vivienda de un tamaño estándar puede llevar unos días.

Para lograr un cambio más significativo, la clave está en la elección de los colores. Si las habitaciones son pequeñas, lo ideal es optar por tonos claros que aporten luminosidad y visualmente amplíen las dimensiones. En casos en los que se quiera optar por colores más jugados, siempre es aconsejable aplicar primero una pequeña mano de pintura para comprobar que el efecto es el deseado.

Los pisos vinílicos se adhieren sobre la carpeta o piso preexistenes (Marca Bazhars)

2) Cambiar los pisos o los revestimientos

Hoy es mucho más fácil cambiar suelos en mal estado o azulejos anticuados. No es necesario picar los suelos ni tampoco llamar un profesional para sustituirlos. Con los pisosy revestimientos vinílicos podés modernizar la casa en menos de una semana.

Además, hay de todo tipo. Desde simil madera hasta algunos con dibujos, pueden utilizarse también para renovar las paredes del baño o la cocina. Los revestimientos vinílicos se adhieren sobre los azulejos y resisten la humedad.

3) Cambiar la bañadera por una ducha

Una gran forma de ganar espacio en baños pequeños es quitar la bañadera para poner en su lugar una ducha. En este caso se necesita la ayuda de un profesional pero es un trabajo rápido que se puede realizar hasta en un solo día.

Es una buena forma también de modernizar este espacio. Con griferías nuevas, sumado a algún revestimiento y accesorios sencillos y delicados, se gana funcionalidad y estética.

4) Hacer un vestidor o armario empotrado

En espacios reducidos a veces los armarios atentan contra la visual de los ambientes. Pero quitarlos puede significar más desorden ¿Cómo conseguir espacio de almacenamiento y mejorar la estética? Un armario empotrado puede ser una buena solución en muy poco tiempo aprovechando algún hueco o una pared vacía.

En tanto, un vestidor puede ser más sencillo de lo que parece. Una habitación vacía es perfecta sin importar el tamaño. Sólo hace falta planificar cuál es la distribución más adecuada y colocar estantes, cajoneras y barrales. También se puede lograr dentro de la habitación, separado con paneles corredizos o unas lindas cortinas son una solución fácil y económica.

Plantas, jardines verticales, iluminación y decks, las opciones más elegidas para transformar lo espacios al aire libre shutterstock - Shutterstock

5) Renovar la terraza o balcón

Con la llegada del buen tiempo, vuelven a cobrar vida esos espacios semi abandonados en el invierno. Una terraza, un patio o un balcón pueden transformarse en pequeños oasis dentro del hogar. Con suelo vinílico o cuadrados de deck, unas guirnaldas de lamparitas o tiras led y un jardín vertical en una de las paredes el cambio es instantáneo y se puede resolver en un día de compras.

6) Cambios en la decoración

Si no se busca un gran cambio, las pequeñas renovaciones en la decoración pueden ser igual de efectivas. Optar por pintar o patinar algún mueble o una puerta, cambiar la grifería de la cocina o el toilette, mejorar la iluminación o añadir macetas de pie y colgantes, floreros, cuadros o cambiar los apliques de iluminación.