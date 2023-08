escuchar

“Soy yo, Tiffany Gomas, mejor conocida como la chica loca del avión”, así inició el mensaje que la joven pasajera de American Airlines publicó en redes sociales, luego de que un video de ella se hiciera viral. Fue en julio cuando en el clip en el que señalaba a una persona como “no real” cobró relevancia en redes sociales. El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Texas, y retrasó tres horas el vuelo.

“Ustedes pueden sentarse en este avión y decidir si quieren morir con ellos o no, yo no lo voy a hacer”, se la escucha decir a la mujer en el video que se volvió viral a principios de julio. A un mes del incidente, Gomas rompió el silencio y, con la voz entrecortada, habló del hecho que la llevó a convertirse en tendencia. “Como saben, no he querido hablar sobre el video viral, pero creo que por fin llegó el momento. Ante todo, quiero asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Fueron completamente inaceptables. Angustiada o no, debí haber controlado mis emociones, y no fue así”, dijo la mujer en Instagram.

El video donde la mujer alerta sobre una persona supuestamente "no real"

“El uso de blasfemias fue totalmente innecesario y quiero pedir disculpas a todos los pasajeros del avión, sobre todo a los que llevaban niños a bordo. No puedo imaginarme pasar por eso e intentar explicarle a mi hijo lo que acaba de suceder”, agregó. Tras una larga pausa, continuó. “Todos tenemos nuestros malos momentos, algunos mucho peores que otros y el mío fue grabado por una cámara para que todo el mundo lo viera, varias veces”, sumó, cerca del llanto.

“Aunque ha sido muy cómico para todos y he disfrutado mucho los memes, por otro lado, es muy invasivo y cruel. No sé qué haría sin el amor y el apoyo de mis amigos y mi familia. Son leales a morir y no sé qué hice para merecerlos. Espero poder utilizar esta experiencia y hacer un poco de bien en el mundo y es lo que pretendo hacer. Espero que puedan aceptar mis disculpas y que pueda empezar a seguir adelante con mi vida”, finalizó en su clip.

La mujer que se hizo viral por perder el control en un vuelo se disculpa

La desconfianza de los usuarios

Al final de su mensaje, se lee un anuncio del movimiento sobre salud mental y contra el ciberbullying que lanzó, el cual, se llama tiffanygomas.com. Asimismo, la mujer señaló que le gustaría hacer un bien para la sociedad. En sus fotos más recientes, se la ve sentada y descalza en el piso que parece de una cocina. “Un momento no te define, pero puede definir tu propósito”, señala en la descripción. Sin embargo, varios mensajes siguen asegurando que ella no es la verdadera mujer del avión.

Tiffany Gomas, la mujer que se alteró a bordo de un avión tiffanygomas / Instagram

“Me pregunto dónde se fue la verdadera Tiffany, qué triste”; “Creo que esta es una cuenta de IA″; “Los comentarios aquí son salvajes. Ella es una persona real. La conozco desde la escuela y me gradué de HS con ella. Puede que nunca quiera compartir lo que vio o experimentó y deberían dejarla sola”, fueron algunos de los comentarios.