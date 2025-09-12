Revelan el monumental testamento que dejó Hulk Hogan: quién es el único heredero

El ícono de la lucha libre, Hulk Hogan (1953-2025), destinó toda su fortuna, valuada en 5 millones de dólares, a una única persona. Según reveló el diario británico Daily Star, el luchador dejó estipulado en su testamento que la totalidad de sus bienes quedaran en manos de su hijo, Nick Hogan.

Según informes de medios internacionales, el testamento de Hogan no menciona a su hija mayor, la cantante Brooke Hogan. Sin embargo, el documento menciona a su viuda, Sky Daily, como su esposa.

Fue la máxima estrella de la WWE (antes WWF) en los años 80 y principios de los 90 (Foto: Instagram @hulkhogan)

Hulk Hogan es recordado principalmente por sus logros en la lucha libre como estrella de la WWE, pero también apareció en películas y series de televisión. Entre sus largometrajes se incluyen Rocky III (1982), Desafío total (1989) y Comando suburbano (1991). También protagonizó la serie Thunder - Misión en el Mar.

El Daily Star informa que el testamento de Hogan se redactó en 2016, sin embargo, hizo cambios en el documento en 2017, 2021, 2022 y 2023. Según fuentes del diario inglés, Hogan dejó a su hijo US$799.000 en propiedad personal e intelectual, US$200.000 en criptomonedas y US$4 millones en derechos de imagen depositados en sus fondos bancarios.

Popularizó el fenómeno de la “Hulkamania”, con su lema: “Reza tus oraciones y toma tus vitaminas” (Foto: Instagram @hulkhogan)

Hogan murió el 24 de julio a los 71 años por problemas cardíacos. Él y Sky Daily llevaban casados ​​desde 2023. Si bien su relación con Nick Hogan siempre fue buena, tuvo un vínculo turbulento con su hija en sus últimos años.

Unos días después de la muerte de Hogan, Brooke Hogan reveló que recientemente se había reencontrado con su padre. Sin embargo, este falleció sin conocer a sus dos nietos. La cantante y su hermano son fruto del matrimonio de su padre con Linda Claridge, que duró de 1983 a 2009.