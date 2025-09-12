El revelador detalle de un exjefe de la Marina estadounidense sobre los OVNIs: “No producen sonido”

El oficial de la Marina de Estados Unidos, Alexandro Wiggins, especialista jefe de operaciones con más de 20 años de servicio, presenció varios avistamientos de OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) y rompió el silencio en una audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

El hecho al que se refirió ocurrió el 15 de febrero de 2023 y contó que, mientras estaba a bordo del buque USS Jackson frente a la costa de California, observó varios objetos voladores no identificados con forma de “Tic Tac”.

Las naves conocidas como “Tic Tac” son un tipo de OVNI reportado principalmente por pilotos de la Marina. Son llamadas así por su forma alargada y blanca, similar a una pastilla. Se caracterizan por su movilidad extrema, realizan maniobras y aceleraciones que superan cualquier tecnología conocida, no producen sonido y no tienen medios visibles como alas, hélices o motores.

Según LADBible, Wiggins reveló que uno de los objetos “emergió del océano Pacífico” y se elevó rápidamente al cielo, seguido por otros tres que aparecieron en formación. Lo más sorprendente es que no dejaron rastro de propulsión ni emitieron señales típicas de aeronaves conocidas.

Otro dato clave es que Wiggins, que era especialista en radar y debía monitorear todo objeto aéreo cercano, dijo que detectó inicialmente los OVNIs en el radar y luego buscó confirmarlos visualmente. Para eso, según dijo, utilizó el sistema SAFIRE, un sensor térmico del barco, con el cual comprobó que los objetos tenían firma de calor, pero que se movían y desaparecían de forma inexplicable.

OVNI captado en la costa de California por Personal del USS Jackson, del Centro de Información de Combate (Foto: Captura YouTube Jeremy Corbell)

Estos objetos fueron captados en videos oficiales de la Marina en 2004 y también en 2015, y despertaron gran interés porque sus movimientos parecen desafiar las leyes conocidas de la física.

Cabe destacar que fue Jeremy Corbell, el periodista de investigación y documentalista estadounidense especializado en fenómenos paranormales y ovnis, quien dio a conocer el video a través de su cuenta de X. “En 2023, la Armada de los Estados Unidos detectó cuatro UAP con forma de ‘TIC TAC’ frente a la costa de California. Personal del USS Jackson, del Centro de Información de Combate (CIC), los filmó“, explicó.

Y continuó: “Se observó a uno de los vehículos, de origen desconocido, salir del agua y comenzar a volar directamente, demostrando su capacidad transmedio. No se detectaron superficies de control de vuelo ni señales de propulsión convencionales (columnas de calor, escape)“. ”Los UAP ejecutaron una salida instantánea y sincronizada, según se observó. Se desconocen el operador, el propósito, la capacidad, el origen y la intención. La nave permanece sin identificar”, concluyó.

Otra captura del video que publicó el periodista en el que se ve el OVNI (Foto: Captura YouTube Jeremy Corbell)

Es importante mencionar que Wiggins también formó parte de la tripulación del USS Omaha, uno de los diez buques de guerra de la Armada estadounidense que, en 2019, fueron rodeados por decenas de objetos no identificados en la misma región. Durante más de una hora, los radares y las cámaras térmicas registraron grandes objetos circulares alrededor del navío, hasta que uno de ellos desapareció en el océano.

“Soy escéptico, incluso con lo que presencié aquel día”, admitió. “Tal vez algún día se sepa qué fue realmente y, cuando tenga 80 o 90 años, se vea como algo ya normal, del estilo de los cazas furtivos o el Área 51. En algún momento saldrá a la luz, pero para entonces yo ya seré anciano”, concluyó el jefe de la Marina estadounidense.