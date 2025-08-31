Rituales para empezar septiembre con abundancia y fortuna

Los rituales de limpieza energética y atracción de abundancia son muy buenos para realizarlos al comienzo de cada mes. Pero, según el Feng Shui y distintas corrientes astrológicas, septiembre es uno de los meses más favorables para abrir caminos y recargarse de energía positiva, ya que se da el cambio de estación, del invierno a la primavera, que simboliza la muerte y el renacimiento del mundo que habitamos.

Ritual 1: encender una vela blanca

Uno de los rituales más sencillos, pero poderosos, consiste en encender una vela blanca durante el primer día del mes. El blanco representa la pureza, la claridad mental y la protección. Al momento de encenderla:

Buscá un espacio tranquilo.

Respirá profundo tres veces.

Visualizá tus metas: puede ser un nuevo trabajo, estabilidad emocional, salud o abundancia económica.

Decretá en voz alta o escribí lo que deseás atraer durante septiembre.

Este acto simbólico ayuda a enfocar la intención y atraer vibraciones positivas.

Los rituales de velas blancas son los más poderosos (Foto: FreeP¡CK)

Ritual 2: quemar hojas de laurel

La quema de laurel es un clásico del Feng Shui para abrir caminos y atraer el éxito. Este ritual es ideal para quienes desean activar la energía del dinero, los proyectos laborales o los logros personales. Para ello se necesitará:

Hojas de laurel secas

Un cuenco resistente al fuego o un cenicero

Cerillos o encendedor

(Opcional) Una lapicera roja o azul para escribir tus deseos en cada hoja

Cuáles son los días favorables para quemar hojas de laurel

Paso a paso del ritual de laurel

Escribí tus intenciones en cada hoja de laurel.

Encendé una por una dentro del cuenco, con cuidado.

Mientras se consumen, visualizá tus metas cumplidas.

Agradecé por anticipado, como si ya lo hubieras recibido.

Este ritual se recomienda realizarlo en un espacio ventilado, con puertas y ventanas abiertas para que fluya la energía.

Ritual 3: lavado de manos con sal

La sal es un purificador natural y uno de los elementos más utilizados en prácticas energéticas. Comenzar el mes lavándose las manos con sal ayuda a limpiar simbólicamente cualquier carga emocional o energética que haya quedado del mes anterior.

Instrucciones:

En un recipiente, mezclá un puñado de sal gruesa (o fina) con agua limpia.

Frotá tus manos con esta mezcla mientras pensás en lo que querés dejar atrás.

Enjuagá con agua corriente y sentí cómo tu energía se renueva.

Este gesto simple ayuda a cortar lazos con situaciones estancadas y a predisponerte con mayor liviandad para todo lo nuevo.