Rituales para empezar septiembre con abundancia y fortuna
Desde la quema de hojas de laurel hasta el uso de sal para purificar energías, estos son algunos de los rituales que pueden ayudar a atraer bienestar, salud y prosperidad
- 3 minutos de lectura'
Los rituales de limpieza energética y atracción de abundancia son muy buenos para realizarlos al comienzo de cada mes. Pero, según el Feng Shui y distintas corrientes astrológicas, septiembre es uno de los meses más favorables para abrir caminos y recargarse de energía positiva, ya que se da el cambio de estación, del invierno a la primavera, que simboliza la muerte y el renacimiento del mundo que habitamos.
Ritual 1: encender una vela blanca
Uno de los rituales más sencillos, pero poderosos, consiste en encender una vela blanca durante el primer día del mes. El blanco representa la pureza, la claridad mental y la protección. Al momento de encenderla:
- Buscá un espacio tranquilo.
- Respirá profundo tres veces.
- Visualizá tus metas: puede ser un nuevo trabajo, estabilidad emocional, salud o abundancia económica.
- Decretá en voz alta o escribí lo que deseás atraer durante septiembre.
Este acto simbólico ayuda a enfocar la intención y atraer vibraciones positivas.
Ritual 2: quemar hojas de laurel
La quema de laurel es un clásico del Feng Shui para abrir caminos y atraer el éxito. Este ritual es ideal para quienes desean activar la energía del dinero, los proyectos laborales o los logros personales. Para ello se necesitará:
- Hojas de laurel secas
- Un cuenco resistente al fuego o un cenicero
- Cerillos o encendedor
- (Opcional) Una lapicera roja o azul para escribir tus deseos en cada hoja
Paso a paso del ritual de laurel
- Escribí tus intenciones en cada hoja de laurel.
- Encendé una por una dentro del cuenco, con cuidado.
- Mientras se consumen, visualizá tus metas cumplidas.
- Agradecé por anticipado, como si ya lo hubieras recibido.
Este ritual se recomienda realizarlo en un espacio ventilado, con puertas y ventanas abiertas para que fluya la energía.
Ritual 3: lavado de manos con sal
La sal es un purificador natural y uno de los elementos más utilizados en prácticas energéticas. Comenzar el mes lavándose las manos con sal ayuda a limpiar simbólicamente cualquier carga emocional o energética que haya quedado del mes anterior.
Instrucciones:
- En un recipiente, mezclá un puñado de sal gruesa (o fina) con agua limpia.
- Frotá tus manos con esta mezcla mientras pensás en lo que querés dejar atrás.
- Enjuagá con agua corriente y sentí cómo tu energía se renueva.
Este gesto simple ayuda a cortar lazos con situaciones estancadas y a predisponerte con mayor liviandad para todo lo nuevo.
Otras noticias de Rituales ancestrales
- 1
Levantaron el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y de los dueños de la droguería Suizo Argentina
- 2
Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación
- 3
Cuando cae la noche, empieza el peligro: Tiene 11 años y vive en una casa de adobe sin luz ni puertas en el monte
- 4
Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo