Por qué hay que lavarse las manos con sal el 1° de mayo, según el Feng Shui

Cada 1° de mayo, junto con el inicio de un nuevo ciclo mensual, diversos seguidores de la filosofía china del Feng Shui realizan el ritual de lavarse las manos con sal. Esta acción se lleva a cabo con el objetivo de limpiar cargas energéticas negativas y predisponer a la persona hacia la abundancia y la recepción de nuevas oportunidades económicas y personales.

Según la tradición, las manos representan la herramienta principal de acción e intercambio con el mundo, por lo cual su purificación resulta fundamental para “abrir caminos” en proyectos y finanzas.

La sal fue utilizada históricamente como un agente de protección y limpieza en diversas culturas. En el contexto del Feng Shui, este mineral tiene la función de absorber y eliminar las “energías densas” o bloqueos que puedan haberse acumulado durante el mes anterior.

¿Cómo cortar con la mala suerte con sal?

A diferencia de los rituales de limpieza que se realizan al cierre de un ciclo, la práctica del primer día del mes se enfoca específicamente en la atracción. El uso de la sal busca “barrer” simbólicamente los obstáculos para permitir que la energía de la prosperidad circule sin impedimentos en el entorno cotidiano y profesional del individuo.

Procedimiento para realizar el ritual

Para llevar adelante esta práctica de manera correcta, los especialistas sugieren seguir una serie de pasos que priorizan la intención y la concentración:

Preparación : se debe tomar una cucharada de sal (fina o gruesa) y colocarla sobre las palmas de las manos. Alternativamente, puede disolverse en un recipiente con agua.

: se debe tomar una cucharada de sal (fina o gruesa) y colocarla sobre las palmas de las manos. Alternativamente, puede disolverse en un recipiente con agua. Fricción : se frotan las manos suavemente, lo que asegura que la mezcla cubra toda la superficie, mientras se mantiene un enfoque mental en los objetivos que se desean alcanzar durante el mes.

: se frotan las manos suavemente, lo que asegura que la mezcla cubra toda la superficie, mientras se mantiene un enfoque mental en los objetivos que se desean alcanzar durante el mes. Enjuague y secado: se retira la sal con abundante agua. Una de las recomendaciones clave de esta tradición es no sacudir las manos ni secarlas con toallas de inmediato, sino permitir que el excedente de humedad se evapore de forma natural al aire.

Los expertos recomiendan tener intenciones positivas al realizar este lavado con sal (Foto: Pixabay)

La importancia de la intención según el Feng Shui

Desde el marco teórico del Feng Shui, se aclara que el ritual no posee un carácter mágico por sí mismo, sino que funciona como un recordatorio psicológico y energético. El objetivo es ordenar la energía personal y predisponer la mente hacia una actitud positiva y receptiva ante los desafíos del nuevo periodo.

La efectividad del gesto radica en la claridad de la intención que acompaña al lavado. Al realizarlo el 1° de mayo, se aprovecha la carga simbólica de los comienzos para renovar el compromiso con la búsqueda de bienestar y estabilidad económica.

Por Pablo Pachón Ramírez