Escuchar

El submarino Titán, de la empresa OceanGate, se hundió el 18 de junio pasado mientras realizaba una expedición hacia los restos del Titanic en el lecho marino del océano Atlántico. A bordo iban cinco personas, las cuales murieron luego de la fatídica implosión antes de alcanzar al trasatlántico. Cuatro días después de desaparecer en las aguas gélidas, la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció el hallazgo de material consistente que determinó la causa del trágico final. Lo cierto es que a casi un año de la tragedia salió a la luz un terrorífico audio que se grabó minutos antes del desastre.

Lo que pareció una expedición más al Titanic terminó por convertirse en el final de los cuatro turistas (Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood, Suleman Dawood) y del director ejecutivo de la empresa, Stockton Rush. Ni bien se perdió contacto con el comando central, se inició una campaña de búsqueda y rescate, en la que también participó la Fuerza Aérea Canadiense junto con la Guardia Costera de los Estados Unidos. Sin embargo, todo fue en vano.

El mini submarino Titan, de la firma OceanGate, implosionó con cinco personas a bordo

Minutos antes de lo que se cree que fue la implosión, la dependencia militar canadiense reportó una serie de golpes que provenían del Titán cada 30 minutos, por lo que se especuló con que podría haber sido la respuesta de algún pasajero ante la falta de oxígeno.

Según informó el Wall Street Journal, la Guardia Costera también recuperó sonidos provenientes de Titán, lo que, se pensó, fue producto de la implosión del submarino, poco después de perder el contacto directo con el director ejecutivo y los cuatro pasajeros.

El periodista de la cadena CBS, David Pogue (izquierda) con el CEO de Ocean Gate, Stockton Rush, a bordo de Titan: el ejecutivo murió en las profundidades del mar Captura CBS Sunday Morning

El ruido espeluznante se dio a conocer en el tráiler del documental The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, que se estrenará entre el próximo 5 y 6 de marzo en la televisión estadounidense, en donde periodistas de la cadena CBC, investigadores y rescatistas relatarán cómo se vivió la tragedia desde el minuto cero.

En uno de los momentos destacados, parte de los entrevistados se refiere a este presunto ruido que llegó a captar la Fuerza Aérea Canadiense. “Es rítmico, es como si alguien estuviera haciendo ese sonido y el hecho de que se repita es realmente inusual”, describió el especialista en submarinos de la Armada, Ryan Ramsey, al tiempo que muchos aseguraron que en un primer momento, cuando el equipo de búsqueda comenzó con la operación, esto les dio esperanzas para continuar.

La Fuerza Aérea Canadiense detectó una serie de golpes cada 30 minutos antes de la implosión (Fuente: The Titan Sub Disaster: Minute by Minute / Channel 5)

Luego de descubrir la ubicación de los restos metálicos de Titán, la grúa del buque Horizon Arctic en el puerto de San Juan de Terranova los retiró del fondo del mar y los depositó en el muelle, para un largo proceso de investigación. Incluso, se detectaron presuntos rastros de partes humanas incrustadas allí, lo que tornó todo mucho más angustiante, según informó Europa Press en junio del año pasado.

En la actualidad el drama sigue, debido a que existen familiares de las víctimas que todavía necesitan una respuesta contundente acerca del accidente. Así lo manifestó Christine Dawood, esposa de Shahzada y madre de Suleman Dawood, que a principios de enero de 2024 dialogó con el medio MailOnline y manifestó su angustia por no tener información sólida sobre lo que realmente ocurrió en las profundidades del océano.

Junto a su hija Alina, siguen en una constante lucha en donde se plantaron contra los responsables de la empresa y culparon a uno de los pasajeros del sumergible tras la tragedia. “¿Enojo con OceanGate? No lo sé, pero Stockton no es mi persona favorita en este lío”, dijo en relación al encargado de comandar el submarino, que también era el CEO de la firma.

LA NACION