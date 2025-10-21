Se cruzó con un cocodrilo gigante en medio del río y cuando vio lo que estaba haciendo se quedó sin palabras

Las historias protagonizadas por animales siempre logran captar la atención de los usuarios, sobre todo cuando muestran comportamientos inesperados o difíciles de creer. En esta ocasión, quien vivió una experiencia sorprendente fue David White, propietario y operador de Solar Whisper Wildlife Cruises, durante uno de sus recorridos por el río Daintree. Mientras observaba el paisaje, notó que Dusty Rose, un cocodrilo muy conocido en la zona, se movía de manera inusual. Al acercarse para ver mejor lo que estaba haciendo, quedó sin palabras ante la escena que tenía frente a sus ojos.

La historia se dio a conocer a través del sitio especializado The Dodo, reconocido por compartir relatos sorprendentes sobre el mundo animal. En esta ocasión, el protagonista es Dusty Rose, un imponente cocodrilo de 3,3 metros de largo. Durante años, patrulló las aguas del río Daintree, en Queensland, Australia, ganándose el respeto de quienes la observan por su fuerza y dominio del territorio.

Sin embargo, esta vez, el reptil dejó a todos sin palabras al mostrar una faceta completamente distinta. Según relató David White, lo vio en una escena en la que parecía divertirse con una simple pluma.

El cocodrilo estaba jugando con una pluma

“El objetivo parecía ser colocarla delicadamente sobre su hocico”, escribió en Facebook, además de que detalló: “Luego, con los ojos como platos, se lo puso”. Cada vez que la pluma caía, Dusty Rose movía la nariz con cuidado para volver a equilibrarla, jugando con ella durante al menos 18 minutos, en una escena tan inusual como fascinante.

La escena causó furor y no pasó desapercibda

“Una y otra vez —pluma puesta, pluma quitada—”, escribió David White al describir la escena, y sumó: “Si eso no es juego con objetos, no sé qué es”. Con casi tres décadas recorriendo el río Daintree, el experto en vida silvestre aseguró que pocas personas tienen la oportunidad de ver este costado más lúdico de los cocodrilos, generalmente conocidos por su ferocidad y no por su curiosidad o sentido del juego.

Aunque White aseguró que era la primera vez que veía a Dusty Rose interactuar de esa manera, no descartó que lo hubiera hecho antes. A juzgar por su entusiasmo con la pluma, el especialista cree que probablemente haya tenido esta acción en el pasado, como haría cualquier otro animal. Sin lugar a dudas, se trató de una secuencia que, lejos de lo temible, dejó ver una faceta tierna y cautivadora de una de las criaturas más temidas en el mundo.