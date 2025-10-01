Una gata callejera siempre le llevaba flores, un día descubrió por qué lo hacía y se quedó sin palabras

No hay dudas de que los animales se convierten en compañeros incondicionales, capaces de demostrar cariño y lealtad de maneras sorprendentes. Tanto los perros como los gatos lograron conquistar un espacio único en los hogares, y cada tanto alguna historia logra recordar por qué ese vínculo es tan especial. Esta vez, la protagonista es una gata callejera que, con un gesto tan tierno como inesperado, le comenzó a llevar flores a una mujer todos los días, y la razón detrás de esa conducta dejó a todos sin palabras.

El relato se hizo viral gracias al portal The Dodo, reconocido por compartir historias emotivas de animales que llegan al corazón de miles de personas. Fue allí donde se conoció la experiencia de Aalish, una mujer que empezó a encontrar misteriosas flores en su dormitorio. Al principio, creyó que su pareja había dejado cuidadosamente esos ramos como sorpresa romántica, pero luego descubrió que no era él el responsable.

Recibía flores de la gata todos los días y no entendía el motivo (Captura: Instagram @fiddy_flowercat)

Casi al mismo tiempo, Aalish notó la presencia de una gata callejera caminando por la casa y se dio cuenta de que era ella quien las llevaba. Con mucho cuidado, la gata agarraba las flores con la boca y las dejaba dentro o alrededor del hogar para que fueran encontradas, un gesto que no pasó desapercibido y que conmovió profundamente a la mujer. Ante esta situación, decidió que tenía que ayudar al animal.

Junto a su pareja, la llevaron al veterinario para verificar si tenía microchip, pero no se encontró ninguno. Sin embargo, la visita reveló que la gata estaba embarazada, por lo que ambos decidieron comprometerse a apoyarla durante este período tan delicado. Además, comenzaron a buscarle un hogar a los gatitos.

Descubrieron que la gata estaba embarazada y la ayudaron a dar en adopción a sus gatitos (Captura: Instagram @fiddy_flowercat)

Con serenidad y confianza, la gata transcurrió su embarazo y finalmente dio a luz a una camada de gatitos. Ante esto, la pareja se encargó de que cada uno de los pequeños fuera entregado a una organización benéfica dedicada a encontrar hogares definitivos, cerrando así una historia que combina ternura, solidaridad y un vínculo único entre humanos y animales.

La mujer decidió adoptar a la gata y ya son una familia (Captura: Instagram @fiddy_flowercat)

Finalmente, la pareja decidió adoptar a la gata y la llamó Fiddy, quien se convirtió en un miembro más de la familia. Tras mudarse a una nueva casa con unos diez arbustos de camelia en el jardín, Fiddy continúa trayendo las flores cuando están en temporada, un gesto que su dueña interpreta como una muestra de amor y afecto. A través del perfil @fiddy_flowercat, que ya acumula más de 114 mil seguidores, Aalish comparte los innumerables momentos junto a su compañera felina, mostrando cómo el animal sigue llevándole flores a la ventana y viviendo nuevas aventuras cada día, consolidando un vínculo entrañable y lleno de ternura.

En temporada, Fiddy busca flores y se las da a su dueña como regalo

Las reacciones de los usuarios a la emotiva historia

Como era de esperarse, la historia de Fiddy rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios se mostraron sorprendidos y conmovidos tanto por el gesto de la gata como por la familia que encontró junto a Aalish.

Fiddy tiene su perfil de Instagram con más de 114 mil seguidores (Captura: Instagram @fiddy_flowercat)

“Qué romántico, eso es amor verdadero”, “¡Fiddy! ¡Mi gata favorita de internet!”, “Una chica que recibe sus propias flores, es demasiado adorable”, “Es hermosa tanto por fuera como por su personalidad”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas de los internautas.