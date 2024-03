Escuchar

Un tiktoker reveló uno de los mejores livehacks a la hora de viajar y no pagar un extra por exceso de equipaje o una valija en la bodega. La respuesta es meter el contenido de 20 kilos dentro de un bolso de mano, la pregunta es: ¿cómo se logra? Solo hay que tener una máquina especial y los problemas durante el embarque desaparecerán.

Uno de los grandes problemas de esta nueva era a la hora de viajar son los equipajes y los precios que cobran las aerolíneas en el caso de excederse del número fijado. Pero, con respecto a los bolsos de mano, no requieren un peso específico, solo deben respetar el tamaño indicado. Ese fue el puntapié inicial de un tiktoker para elaborar un plan al respecto.

Rob mostró los 20 kg de ropa que quería trasladar en el vuelo Tiktok: @robdidatiktok

Para las personas que siempre tienen el problema con el exceso de equipaje, el tiktoker Rob Adcock, cuyo usuario es @robadcocktiktok, trajo la solución. “Intenté meter el contenido de una maleta de 20 kg en un equipaje de mano gratuito de Ryanair (aerolínea low cost irlandesa). Esto podría ser lo mejor que he intentado jamás. Esto podría estar más allá de mi alcance”, introdujo en el pie de la publicación.

“Lo hice porque estaba haciendo un truco similar con Ryanair la semana anterior y un amigo me envió un mensaje y me dijo: ‘Me pregunto cómo funcionaría si pudieras envasar tu ropa al vacío’. Así que pensé, ‘¡descubrámoslo!’”, le manifestó el tiktoker a Daily Star.

En el video que se volvió viral rápidamente, Rob compró un pasaje para probar a ver si realmente funcionaba esta táctica. Empacó su equipaje de la misma manera que lo hizo siempre y metió casi 20 kilos de ropa en una bolsa. Pero luego, fue a la casa de sus padres para utilizar la envasadora al vacío industrial. Para los que no contaran con un artefacto tan caro y difícil de conseguir, le sugirió a sus seguidores que podían conseguir bolsas de envasar al vacío en Amazon y que podían funcionar con las aspiradoras hogareñas. El resultado fue “simplemente hermoso”, según el creador de contenido, que quedó con una versión más compacta de sus pertenencias.

Así quedó la ropa luego de pasar por la envasadora al vacío Tiktok: @robdidatiktok

En diálogo con el mencionado medio británico, el tiktoker explicó: “Me encanta Ryanair. Generalmente, son confiables y tienen un buen precio, pero me gusta ver hasta dónde puedo llegar de vez en cuando. Solo para ver qué pequeñas ganancias puedes obtener en la vida. En términos dificultad, fue realmente fácil. ¡No hace falta decir que tener una envasadora al vacío industrial en la familia ayudó! Pero subirla al avión fue sencillo. Sin problemas de seguridad ni de check-in. ¡Es realmente genial!”.

En este sentido, continuó: “Sabemos que Ryanair puede cobrar hasta £60 por llevar una valija de vacaciones. También sabemos que la idea de pagar eso me hace sentir mal físicamente. Pero el equipaje de mano gratuito que recibes no dice nada sobre cuánto puede pesar... solo el tamaño. Mi amigo me dijo: ‘¿por qué no intentas aspirar una bolsa?’ Entonces eso es lo que estamos haciendo”.

El único inconveniente con este método es saber cómo queda la ropa luego de ser envasada al vacío. Puede llegar a ser dañino para algunas prendas delicadas o para las camperas; sin embargo, puede ser de gran utilidad con remeras, pantalones y ropa interior.