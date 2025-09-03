Son gemelos, uno fumaba y el otro no y el resultado es de no creer

Un estudio realizado en gemelos mostró cómo variaba su aspecto físico cuando solo una de ellos fumaba. El resultado sorprendió a todos en redes sociales y llamó a la reflexión sobre lo nocivo que es el tabaquismo para el cuerpo.

Parece lejano aquel tiempo en el que fumar cigarrillos era algo habitual y hasta promovido culturalmente, sin embargo, sigue ocurriendo. Antes se veía “cool”, pero ahora muchas generaciones jóvenes consideran directamente que fumar no tiene nada de atractivo.

Un estudio dermatológico publicado hace unos años llamado “Fumar y envejecimiento de la piel en gemelos idénticos”, publicado en Arch Dermatol, analizó a hermanas idénticas que, en la adultez, tenían el mismo tipo de empleo y vivían en la misma latitud, lo que resultó en una exposición solar muy similar.

Sin embargo, había una gran diferencia: sus antecedentes de consumo de tabaco. Mientras que una nunca había fumado, la otra sí lo hacía y la diferencia en el envejecimiento facial era evidente.

La diferencia en la piel por el tabaquismo era notable: el gemelo de la izquierda es el fumador (Foto: Lad Bible)

Sin embargo, la gemela no fumadora presentaba un envejecimiento facial significativamente menor. En cambio, la fumadora mostraba más arrugas finas, manchas solares (lentigos), hipopigmentación leve y una piel más laxa. En términos simples, la piel de la hermana fumadora mostraba muchos más signos de envejecimiento.

Según los especialistas, la conclusión fue clara: “La diferencia en el envejecimiento de la piel observada en este par de gemelas puede servir como motivación para dejar de fumar”, sostuvieron en el estudio.

Otro estudio, realizado por investigadores del Departamento de Cirugía Plástica de la Universidad Case Western Reserve, analizó a otros pares de gemelos en los que solo uno fumaba o lo hacía mucho más que el otro.

El tabaquismo tiene consecuencias directas sobre el organismo: la de la izquierda es la no fumadora (Foto: Lad Bible)

El doctor Bahman Guyuron, líder de la investigación, explicó a CNN: “Fumar reduce la formación de colágeno, provoca su degradación y disminuye la circulación en la piel. Además, la nicotina reduce el grosor cutáneo. Todo esto reduce la elasticidad de la piel y genera envejecimiento prematuro”.

Ese estudio concluyó que los fumadores presentaban peores resultados en cuanto a arrugas alrededor de los labios, flacidez en la zona mandibular y exceso de piel en los párpados superiores.

¿Por qué dejar de fumar? Riesgos del tabaco para la salud

Según el sitio Eurofarma, el consumo de tabaco tiene un impacto negativo en todo el organismo y puede desencadenar múltiples problemas de salud:

Enfermedades cardiovasculares: fumar provoca aumentos temporales de la presión arterial y favorece la aparición de arteriopatía coronaria (con riesgo de anginas y ataques cardíacos), formación de coágulos, enfermedad vascular periférica y accidentes cerebrovasculares.

fumar provoca aumentos temporales de la presión arterial y favorece la aparición de arteriopatía coronaria (con riesgo de anginas y ataques cardíacos), formación de coágulos, enfermedad vascular periférica y accidentes cerebrovasculares. Cáncer: se asocia con tumores en distintos órganos, como pulmones, boca, laringe, garganta, nariz y senos paranasales, esófago, estómago, vejiga, riñones, páncreas, cuello uterino, colon y recto.

se asocia con tumores en distintos órganos, como pulmones, boca, laringe, garganta, nariz y senos paranasales, esófago, estómago, vejiga, riñones, páncreas, cuello uterino, colon y recto. Aparato respiratorio: incrementa las probabilidades de desarrollar EPOC, bronquitis crónica, enfisema, asma y la clásica “tos del fumador”.

incrementa las probabilidades de desarrollar EPOC, bronquitis crónica, enfisema, asma y la clásica “tos del fumador”. Embarazo y gestación: eleva el riesgo de embarazo ectópico, parto prematuro, bebés con bajo peso, abortos espontáneos y malformaciones como labio leporino.

eleva el riesgo de embarazo ectópico, parto prematuro, bebés con bajo peso, abortos espontáneos y malformaciones como labio leporino. Salud sexual masculina: el tabaco puede causar disfunción eréctil por problemas de circulación sanguínea y contribuir a la infertilidad.

el tabaco puede causar disfunción eréctil por problemas de circulación sanguínea y contribuir a la infertilidad. Sentidos: reduce la capacidad de oler y saborear, además de favorecer la degeneración macular que compromete la visión.

reduce la capacidad de oler y saborear, además de favorecer la degeneración macular que compromete la visión. Salud bucal: mancha los dientes, favorece la pérdida dental y las enfermedades de las encías, además de provocar mal aliento.

mancha los dientes, favorece la pérdida dental y las enfermedades de las encías, además de provocar mal aliento. Huesos y articulaciones: disminuye la densidad ósea, aumenta el riesgo de fracturas y está vinculado a la artritis reumatoide.

disminuye la densidad ósea, aumenta el riesgo de fracturas y está vinculado a la artritis reumatoide. Aspecto físico: acelera el envejecimiento cutáneo, dando lugar a arrugas prematuras.

acelera el envejecimiento cutáneo, dando lugar a arrugas prematuras. Otros efectos: retrasa la cicatrización, debilita el sistema inmune, incrementa la posibilidad de diabetes tipo 2, favorece la degeneración muscular y contribuye a la formación de úlceras pépticas.