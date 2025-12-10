Son gemelos y sorprendieron con una propuesta impensada para Navidad

Dos hermanos de nueve años, George y Stanley, residentes de York, relataron en una entrevista con la BBC que iniciaron una propuesta navideña centrada en la solidaridad con el propósito de “convertir el mundo en un lugar realmente agradable”.

Su plan consiste en completar 12 buenas acciones en diciembre, entre ellas visitar un hogar de ancianos, colaborar con un hospital y entregar suministros a un refugio para perros.

Los hermanos visitaron la radio de la BBC para hablar sobre su emotiva historia Instagram (@bbc)

La idea surgió tras ver un programa televisivo donde aparecían voluntarios en una tienda benéfica. Según relataron, aquella escena los motivó a reproducir gestos de apoyo hacia personas y animales de su comunidad.

Para Stanley, esta iniciativa representa “el momento más destacado” de las celebraciones, mientras que George resaltó que todo esfuerzo concluía con la satisfacción de “ver las sonrisas en los rostros” de quienes recibían su ayuda.

Un plan construido en familia

La madre de los niños, Sophie Agar, de 43 años, explicó que la propuesta nació de una conversación conjunta: “Nos sentamos juntos y hablamos sobre cómo podríamos ayudar a otras personas y se nos ocurrieron 12 actos de bondad”.

Entre las acciones ya completadas se encuentran la entrega de regalos en un centro geriátrico, la recolección de alimentos para personas sin hogar y la compra de juguetes destinados a organizaciones de caridad. También elaboraron adornos navideños para los residentes de la misma institución, actividad que George describió como una de sus favoritas.

Las 12 buenas acciones se hicieron virales en redes sociales Instagram (@sophieagar)

Durante una de sus visitas, George expresó que lo que más le impresionó fue “ver las sonrisas en los rostros de los residentes cuando vieron que tenían un regalo para abrir”. Stanley añadió que prepararon chocolates y tarjetas que también distribuyeron en el hogar.

Gestos que buscan inspirar a otros

Stanley definió esta experiencia como “uno de los momentos más destacados de mi Navidad”, al señalar que cualquier detalle “para que una persona reciba algo en Navidad” puede marcar la diferencia.

Su hermano insistió en que la amabilidad cotidiana es igualmente valiosa: “Si no pueden donar a una organización benéfica, simplemente muestren amabilidad, porque eso podría inspirar a otras personas a ser amables también, y entonces podríamos convertir el mundo en un lugar realmente agradable”.

Por María Camila Salas Valencia