Para inexpertos: cómo hacer tomates rellenos clásicos de Navidad

Descubrí los secretos de esta receta tradicional para las Fiestas que combate el calor y es de bajo costo

Cómo hacer tomates rellenos en meno de 30 minutos

Es muy común en la Argentina comer tomates rellenos en primavera y verano, debido a su frescura y capacidad para jugar con distintas mezclas para su relleno. Durante las Fiestas es típico que se prepare como entrada o plato principal y, para ello, si no tenés conocimientos en cocina, seguí el paso a paso de la receta a continuación que nunca falla y te permitirá destacar del resto.

Los tomates rellenos se comen en primavera y verano por su facilidad y frescura; en Navidad y Año Nuevo son igual de populares

Cómo hacer tomates rellenos navideños sin encender el horno

Ingredientes:

  • 4 tomates redondos grandes.
  • 150 g de arroz blanco.
  • 1 zanahoria.
  • 1/2 morrón.
  • 1/2 lata de arvejas.
  • 2 cucharadas de mayonesa.

Paso a paso:

1

Cocción del arroz

  • Cociná el arroz hasta el punto justo.
  • Mientras, cortá los tomates un poco más de la mitad y extraé la pulpa.
  • Picá el morrón y la zanahoria en cubos pequeños.
  • En un bol mezclá las arvejas, la zanahoria, el morrón y el arroz cuando esté hecho.
2

Armado de los tomates

  • Agregá al relleno las cucharadas de mayonesa y mezclá hasta que todo quede homogeneizado.
  • Rellená los tomates hasta el tope.
  • Si querés, podés decorar la superficie con hojitas de perejil picado.
  • Llevar a la heladera hasta el momento de servir.
Tomates rellenos, la receta que no falla para las Fiestas

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

