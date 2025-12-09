Para inexpertos: cómo hacer tomates rellenos clásicos de Navidad

Es muy común en la Argentina comer tomates rellenos en primavera y verano, debido a su frescura y capacidad para jugar con distintas mezclas para su relleno. Durante las Fiestas es típico que se prepare como entrada o plato principal y, para ello, si no tenés conocimientos en cocina, seguí el paso a paso de la receta a continuación que nunca falla y te permitirá destacar del resto.

Los tomates rellenos se comen en primavera y verano por su facilidad y frescura; en Navidad y Año Nuevo son igual de populares

Cómo hacer tomates rellenos navideños sin encender el horno

Ingredientes:

4 tomates redondos grandes.

150 g de arroz blanco.

1 zanahoria.

1/2 morrón.

1/2 lata de arvejas.

2 cucharadas de mayonesa.

Paso a paso:

1 Cocción del arroz

Cociná el arroz hasta el punto justo.

Mientras, cortá los tomates un poco más de la mitad y extraé la pulpa.

Picá el morrón y la zanahoria en cubos pequeños.

En un bol mezclá las arvejas, la zanahoria, el morrón y el arroz cuando esté hecho.

2 Armado de los tomates

Agregá al relleno las cucharadas de mayonesa y mezclá hasta que todo quede homogeneizado.

Rellená los tomates hasta el tope.

Si querés, podés decorar la superficie con hojitas de perejil picado.

Llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Tomates rellenos, la receta que no falla para las Fiestas

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.