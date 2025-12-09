Para inexpertos: cómo hacer tomates rellenos clásicos de Navidad
Descubrí los secretos de esta receta tradicional para las Fiestas que combate el calor y es de bajo costo
2 minutos de lectura
LA NACION
Es muy común en la Argentina comer tomates rellenos en primavera y verano, debido a su frescura y capacidad para jugar con distintas mezclas para su relleno. Durante las Fiestas es típico que se prepare como entrada o plato principal y, para ello, si no tenés conocimientos en cocina, seguí el paso a paso de la receta a continuación que nunca falla y te permitirá destacar del resto.
Cómo hacer tomates rellenos navideños sin encender el horno
Ingredientes:
- 4 tomates redondos grandes.
- 150 g de arroz blanco.
- 1 zanahoria.
- 1/2 morrón.
- 1/2 lata de arvejas.
- 2 cucharadas de mayonesa.
Paso a paso:
1
Cocción del arroz
- Cociná el arroz hasta el punto justo.
- Mientras, cortá los tomates un poco más de la mitad y extraé la pulpa.
- Picá el morrón y la zanahoria en cubos pequeños.
- En un bol mezclá las arvejas, la zanahoria, el morrón y el arroz cuando esté hecho.
2
Armado de los tomates
- Agregá al relleno las cucharadas de mayonesa y mezclá hasta que todo quede homogeneizado.
- Rellená los tomates hasta el tope.
- Si querés, podés decorar la superficie con hojitas de perejil picado.
- Llevar a la heladera hasta el momento de servir.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de preparación total: 25 minutos.
