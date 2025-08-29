Tiene 65 años, descubrió que la hermana de su novio era en realidad la esposa y su historia llegó a la TV

Una mujer británica llamada Zena se enamoró de Ebrima, un hombre gambiano 20 años menor que ella, a quien conoció en un viaje de turismo hace dos años, en un complejo turístico en el que él trabajaba como camarero. Todo parecía ir normal, hasta que la mujer de 65 años descubrió que la hermana de su prometido, de 44 años, era en realidad la esposa.

La historia de amor se dio a conocer en el programa de televisión francés 90 Day Fiancé UK. Allí revelaron que la relación entre ambos comenzó luego de que él le regalara un ramo de flores y la invitara a salir. Ella aceptó y, entre cita y cita, nació el amor entre los dos.

“Es bastante simpático, es alto, es guapo, hemos tenido algunas citas y hemos tenido una relación desde entonces”, dijo Zena sobre Ebrima en el mencionado ciclo. “No me atraen los hombres de sesenta y tantos. Son todos calvos y con barriga enorme. Son como ensalada de col descuidada. No me gustan los hombres jóvenes, me gustan los que están en un punto intermedio”, agregó.

Hace dos años que la pareja mantiene un vínculo a la distancia (Foto: Gentileza LADbible)

Sin embargo, Zena también contó cómo descubrió que la supuesta hermana de su prometido era la esposa. La mujer escuchó al hijo de su aparente cuñada llamarlo “papá” en lugar de “tío”, lo que levantó sospechas de que podría tener una esposa en lugar de una hermana. No obstante, Ebrima negó categóricamente esa posibilidad.

De esta forma, la mujer comenzó a cuestionar la lealtad del hombre con el que se quería casar. Así le surgieron las dudas sobre su relación a distancia, ya que entendió que, como vivían en países distintos, él podría serle infiel en Gambia. Pero Ebrima le aseguró que “jamás le había sido infiel”, por lo que decidió otorgarle el beneficio de la duda.

Sin embargo, no fue la única vez que su vínculo estuvo a punto de romperse. Con el tiempo descubrió que Ebrima le había mentido sobre no tener una cuenta en Facebook. Su nieta Tillie quien encontró el perfil del hombre, donde interactuaba con varias mujeres.

La pareja se muestra muy consolidada a pesar de las diferencias y la distancia (Foto: Gentileza LADbible)

Además, de acuerdo con información brindada por el medio británico LADBible, durante la relación, Ebrima le pidió a Zena que dejara de tomar alcohol y que evitara vestirse con ropa “provocativa”, es que él practica la religión musulmana. Al mismo tiempo, era ella quien lo llenaba de regalos, entre ellos dinero en efectivo y un iPhone.

Estos pedidos de Ebrima se vinculan con las normas del Islam, religión que prohíbe el consumo de alcohol por considerarlo dañino para el cuerpo y el espíritu, y que también promueve la modestia en la vestimenta de hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, suele implicar evitar prendas ajustadas o reveladoras, con el objetivo de preservar la dignidad y fomentar el respeto, aunque la forma de vivir estas pautas varía según la cultura.

Por su parte, Ebrima reconoció públicamente en el programa que estaba “desesperado” por llegar a Inglaterra, con la esperanza de escapar de los bajos salarios y las limitadas oportunidades laborales en Gambia. Esta confesión, aunque honesta, no hizo más que alimentar las dudas que ya tenía la familia de Zena sobre las verdaderas intenciones detrás de su relación con ella. Pero, a pesar de todos esos indicios, todavía siguen juntos a la distancia.