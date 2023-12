escuchar

El pasado 18 de diciembre se conmemoró el primer aniversario de la conquista de la Argentina en la Copa del Mundo en Qatar 2022, en donde la selección consiguió su tercera estrella. En este contexto, salió a la luz un video premonitorio del resultado final que no tardó en volverse viral.

El clip fue filmado el 22 de noviembre de 2022, horas después de la derrota contra Arabia Saudita en el debut de la competencia, en el Grupo C, que hizo que un sinfín de argentinos perdiera la fe en el camino mundialista.

En medio de esta situación, un hombre árabe, vestido con el clásico atuendo blanco que se utiliza en esa parte del mundo, se hizo viral con un clip en donde dejó en claro su punto de vista y aseguró el triunfo de la selección. “Terminé en el hospital el día que perdió Argentina, me tuvieron que poner oxígeno. Te lo juro, no es broma. Mirá, rompí mi silla en el estadio Lusail. Hoy, mañana y siempre con Argentina. Me descompensé porque fue un partido muy emotivo”, comenzó diciendo, dando a entender su fanatismo por La Scaloneta pese a no ser argentino.

Allí mismo, lanzó una contundente predicción que generó gran sorpresa. “Pero estoy seguro de que van a ganar la Copa. Miren este video el 18 de diciembre. El equipo no viene bien, pero va mejorando de a poco, igual que en la Copa América. Si te acordás, arrancaron mal, pero fueron mejorando mucho”, sostuvo, mientras mostraba una serie de fotos de los momentos que vivió viendo al equipo liderado por Lionel Messi en Doha.

Ahora, un año después del evento, una cuenta de contenido deportivo de X (antes Twitter) dio a conocer la secuencia y contó los detalles de cómo fue que filmaron esta predicción. “Veníamos de perder con Arabia y nos cruzamos con este tipo en la calle. ‘Vean este video el 18 de diciembre’, nos dijo y se fue. Nunca más lo vimos. Era un viajero del tiempo, cada día más convencidos”, escribieron, acumulando un sinfín de reacciones por parte de los usuarios.

Asimismo, el “viajero del tiempo”, que advirtió cuál sería el resultado final, confesó su amor profundo por la Argentina y, en especial, por Lionel Messi. Así, mostró que llevaba su auto ploteado con la bandera argentina y también por una postal de Lionel levantando la Copa del Mundo. Claramente, la foto original correspondía al festejo del rosarino en el Maracaná, un año antes en la Copa América.

“Esto también lo llevo a todos los partidos. A la gente le encanta este cartel, siempre le sacan fotos. Tengo la bandera adelante y a Messi ploteado atrás. Por cierto, es ilegal. La Policía me dijo que me iban a poner una multa (100 a 200 dólares). Pero lo voy a dejar igual. Lo voy a sacar después del Mundial. Acá tengo la bandera de Argentina, así todos ven que amo a la Argentina”, sumó el hombre, reiterando siempre que sentía que la selección iba a levantar la Copa del Mundo.

A modo de cierre, sentenció: “La gente me pregunta por qué estoy tan loco por Argentina. No lo sé. Yo amo a Argentina. Y donde sea que esté Messi, yo estoy con él. No me gusta Cristiano Ronaldo. Fui al partido de Portugal ayer, vestido de Argentina y con la bandera”.