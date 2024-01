escuchar

La TikToker española Goiuri Arr o “Gaorbea”, como se hace llamar en redes, comparó la atención y calidad que recibió durante su paso por dos restaurantes diferentes con su familia y abrió un debate en las redes sociales. En un video que publicó en su perfil, la mujer aseguró que fue a comer a un restaurante y, para mantener entretenido a su hijo pequeño, le dio 1 euro para que sacara un juguete sorpresa de una máquina expendedora. El primer intento resultó en un pequeño animalito que no le gustó en absoluto, por lo que decidió darle otra oportunidad y le dio otro euro, pero desafortunadamente, el segundo juguete salió roto.

Sus padres le recomendaron que fuera hacia donde estaba la camarera para hacer el reclamo. Al acercarse, la camarera se dirigió a su superior, quien se encontraba en la barra, y obtuvo como respuesta un: “Lo siento mucho, no se puede hacer nada”.

“Estamos hablando de un euro, pero fue como un detalle feo, a mí al menos personalmente me lo pareció”, detalló Gaorbea. “La máquina no sería suya, pero le das un euro al niño para que saque otro y ya está”, puntualizó.

La influencer, junto con su familia, salió del lugar para continuar con su recorrido, e ingresaron a otro bar a tomar café. Cuando llegó el momento de servir, la camarera en este otro restaurante se percató de que se había agotado la leche de soja. En lugar de informar simplemente que no quedaba y proponer otra opción, decidió actuar rápidamente: abandonó el restaurante momentáneamente y fue a su casa a buscar una caja de leche de soja.

Adicionalmente, la familia había adquirido un dulce para el menor. Cuando se acabó, el pequeño deseaba más, por lo que sus padres le entregaron algunos euros para que fuera a comprar otro paquete. En una nueva muestra de amabilidad, la cajera les sorprendió al rechazar el dinero del niño y regalarle la golosina.

“Me ha resultado súper curioso que en el primer sitio hayamos comido y gastado un dinero, no mucho, y se ha gastado dos euros en dos juguetes, estando uno roto sin que tuviera el detalle de invitarle a otro. No sé cómo explicarlo, no es que tuviéramos que haber reclamado, pero... le ha faltado decir ‘te jodes’”, sentenció en su video publicado en la cuenta de TikTok.

La creadora de contenido, reconocida por sus videos de viajes y docencia, detalló: “No es que vayamos a dejar de ir a ese sitio, me ha parecido un detalle feo. En el otro lado, en cambio, nunca nos había visto y nos ha invitado y luego se ha tomado las molestias de ir a su casa a por la leche y he pensado ‘de qué manera tan diferente se puede llevar el mismo negocio’”, concluyó.

La polémica no se hizo esperar en los comentarios, donde surgió un debate acalorado sobre la comparación entre los dos bares. Algunos argumentaron a favor del primer establecimiento, eximiéndolo de culpabilidad, ya que sostenían que no tenían ninguna responsabilidad sobre el contenido de la máquina, la cual no les pertenecía.

Además, destacaron que probablemente los empleados carecían de la autoridad necesaria para decidir tomar un euro de la caja y regalárselo al niño. Señalaron que posiblemente a la empleada del segundo establecimiento le apasiona más su trabajo, mientras que a la primera le resultaba indiferente todo.

