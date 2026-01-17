Un experto en recursos humanos reveló cuál es el mayor error en las entrevistas laborales

Los nervios antes de una entrevista de trabajo son una reacción habitual y comprensible, debido a que esta instancia es para muchos la puerta de entrada a alcanzar un cambio laboral. Pero estar en este estado de alerta y miedo constante puede jugarle en contra a muchas personas, ya que se olvidan de resaltar los detalles importantes de su persona y cuáles son las funciones básicas que realizan en su puesto de trabajo.

En ese punto, Francisco Fernández, psicólogo y especialista en recursos humanos con más de diez años de trayectoria, puso el foco en un error que se repite con frecuencia en entrevistas laborales y que suele pasar inadvertido para los postulantes. A través de un video publicado en TikTok, el profesional explicó por qué muchos candidatos no son elegidos aun teniendo años de experiencia.

Según Fernández, el principal problema no es la falta de recorrido laboral, sino la manera en la que se transmite. “Uno de los mayores errores en las entrevistas es que la gente se limita a explicar su experiencia laboral como una lista de tareas. En realidad, te seleccionan por cómo comunicás que trabajás”, afirmó.

Según el especialista, es importante tener acomodadas las ideas antes de presentarse a la entrevista de trabajo para poder explicarlas de forma simple y clara drazen_zigic

El especialista remarcó que uno de los fallos más frecuentes es no ordenar el relato. En lugar de presentar la información de forma clara, muchos candidatos se pierden en anécdotas o detalles que no reflejan su forma de trabajar. En ese sentido, recomendó una estructura simple:

Explicar cómo se ingresó al puesto.

Cuáles eran las responsabilidades centrales.

Por qué finalizó esa etapa.

“No inviertas todo el tiempo en historias que no tienen que ver con tu desempeño”, señaló.

Otro de los puntos clave tiene que ver con la diferencia entre describir tareas diarias y mostrar el impacto de ellas en el rubro en que se desempeñe la persona. Fernández explicó que decir “realicé tareas administrativas” resulta insuficiente si no se aclara qué valor se aportó a la organización. Como ejemplo, propuso reformular ese tipo de respuestas y explicar qué problema se detectó, qué acción concreta se llevó adelante y qué resultado se obtuvo. “Decime qué mejoraste, qué optimizaste o qué cambió gracias a tu trabajo”, sintetizó.

Para el experto, comunicar bien la experiencia laboral no es algo espontáneo, sino una habilidad que se debe preparar días antes de la exposición. “Mucha gente no sabe explicar cómo trabaja y eso no es fácil. Hay que practicarlo y estructurarlo”, afirmó. Incluso comparó la situación con una receta de cocina, en la que el resultado de la preparación dependerá de cómo se expliquen los pasos. En ese sentido, sostuvo que una parte fundamental del éxito en una entrevista está ligada a la claridad del mensaje y a la capacidad de que el entrevistador comprenda el modo de trabajo del candidato.

Las reacciones en TikTok al video del experto en entrevistas laborales (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

El video generó una fuerte repercusión en TikTok y abrió un debate entre usuarios. Algunos apuntaron contra las entrevistas tradicionales y cuestionaron las preguntas estandarizadas, como pedir defectos y virtudes. Otros, en cambio, señalaron que muchas veces el problema no es la respuesta, sino la falta de preguntas precisas por parte de los reclutadores.