Descubrí cuál es la bebida que parece natural y saludable, pero que en realidad no lo es

En las redes sociales existe un importante movimiento con la intención de ingerir alimentos sanos, como frutas, jugos y preparados beneficiosos para la salud y el organismo en general; sin embargo, en el supermercado pueden existir opciones que aparentan ser buenas, pero que realmente no lo son. Es por ello que, en primera medida, se debe consultar la tabla nutricional de cada producto que consumimos.

Las bebidas frutales embotelladas son un claro ejemplo de la nocividad con la que pueden perjudicar a nuestro organismo. En particular por sus compuestos, que no siempre son 100% hechos a base de frutas, sino que además tienen agregados industriales para que resulten adictivas, como el azúcar. Según la Guía Alimentaria que publicó años atrás el Ministerio de Salud de la Nación, es imprescindible reducir este tipo de opciones por otras mucho más saludables.

Los jugos industriales no solo contienen derivados de la fruta, sino compuestos agregados como el azúcar, perjudiciales para nuestra salud Group4 Studio - (Fuente: Pexels)

Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicitó que “el incremento de su consumo está asociado con el aumento de peso y la obesidad en los niños”. Las bebidas que se pueden comprar con sabor a manzana, naranja, pomelo, pera, etc., no solo cuentan con este tipo de frutas, sino que en mayor medida contienen conservantes y otros químicos para que parezcan más atractivas.

La American Heart Association informa en su sitio web oficial que “las frutas y verduras proporcionan muchos nutrientes benéficos, incluyendo vitaminas, minerales, grasas sanas, proteína, calcio, fibra, antioxidantes y fitonutrientes”, por lo que considera que su ingesta no solo es adecuada como un postre saludable, sino que es preferible valorarlas como un suculento snack o más bien, reemplazarlas por los jugos embotellados y crear nuestras propias bebidas naturales y sin componentes extra.

Incluso, la institución remarca: “Los azúcares naturales que contienen no afectan su salud de la misma forma que los azúcares añadidos, especialmente si se come toda la fruta o verdura y no solo el jugo”.

Las instituciones de salud recomiendan consumir jugos frutales caseros, sin conservantes añadidos (Fuente: Pexels)

Desde Mayo Clinic, la institución médica estadounidense en divulgación científica, explicaron que muchas personas consideran que el consumo de jugos frutales pude ser una manera más efectiva para que el cuerpo absorba los nutrientes, pero esto no es así, ya que la fibra que se encuentra en la pulpa no pude ser extraída. Además, desmitificó que quienes beben estas opciones como “detox”, no son tan certeras, ya que no hay pruebas para incluirlas como dieta para limpiar el organismo y bajar de peso.

En tanto, aclara que transformar en jugo a las frutas, es una buena manera de ingerirlas si es que no parecen apetecibles para cierta gente. “Los jugos también pueden ayudar al sistema digestivo a descansar de la ingesta de fibra, lo que puede ser beneficioso para algunas personas que padecen ciertas enfermedades o reciben determinados tratamientos médicos”, señala.

Consumir jugos caseros frutales es la mejor opción para cuidar nuestra salud Shutterstock

Algunos consejos que sugiere son los siguientes. En primer lugar, licuar la fruta completa, incluso la pulpa, con el fin de que todas las sustancias nutritivas estén presentes en el jugo. Segundo, indica que cuando lo hagas, “intentá preparar solo la cantidad que vayas a consumir en esa ocasión, ya que las bacterias dañinas pueden crecer rápidamente en este medio”.

De esta manera tené en cuenta:

Reducir el consumo de bebidas frutales industriales y reemplazalas por otras que solo sean 100 por ciento fruta . Recordá que si elegís esta alternativa, debe estar pasteurizada.

. Recordá que si elegís esta alternativa, debe estar pasteurizada. Hacé el jugo en tu propia casa. Exprimí naranjas o licuá las que más te gusten. Recordá hacer la preparación de la medida de tu vaso para evitar desperdicios.

