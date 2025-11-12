Un psicólogo explicó por qué el duelo por una ruptura amorosa puede doler más que el de la muerte de un ser querido

El dolor de una ruptura amorosa es universal, pero pocos se atreven a compararlo con el duelo que provoca la pérdida definitiva de un ser querido. Sin embargo, para la psicología, el sufrimiento tras un quiebre de pareja puede ser, en muchos casos, más profundo y tortuoso que la tristeza por la muerte.

Adrián Chico, psicólogo experto en el ámbito sexo-afectivo y coconductor de Noche para dos, dialogó con el especialista Dany Blázquez para el pódcast de salud mental, donde explicaron las diferencias y dieron las razones por la que una es más difícil de atravesar que la otra.

“El duelo por una ruptura, en ocasiones puede doler más que el fallecimiento de un ser querido, que puede ser un padre o una madre... Porque el ser querido no eligió marcharse y la pareja sí eligió dejarte”, expresó Chico. Y continuó: “No se va porque no hubiera querido irse y si hubiera podido hubiera seguido a tu lado y el otro sigue haciendo su vida incluso con otra persona a la que quiere más que a vos. Vos estás viendo cómo hace su vida y no podés hacer nada por evitarlo y a veces ni siquiera lo entendés”.

En ese sentido, señaló que el no haber sido elegido por aquella persona con la que uno desea estar se convierte en un pensamiento obsesivo. Acto seguido, Blázquez le dijo: “Estás describiendo para mí la superficie de lo que yo defino como más profundamente para entender por qué no todas las pérdidas duelen igual y por qué cada una es una historia diferente”.

“Yo siempre cuento que todo depende de dos factores: el vínculo y las expectativas. Si el vínculo es muy cercano, si está muy presente en tu vida, si tu vida gira en torno a esa persona, si en tus expectativas no contabas con la pérdida o evitaste estar con ella... Muchas veces pasa que en los duelos por ruptura, muchas veces no se mira a lo que se está rompiendo”, señaló.

Y completó: “En el duelo de la muerte lo que ocurre es que muchas veces ocurre, por ejemplo, por un padre o una madre, en teoría es lo que se conoce como ley de vida, que yo estoy un poco en contra del concepto porque eso también nos hace pensar que lo que no ocurre a los 95 años está mal, o sea, es como una desgracia. Pero dentro de esa expectativa de ley de vida, uno lo puede aceptar con más facilidad”.

El método infalible para superar una ruptura, según una experta

Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima y relaciones, reveló a través de su cuenta de TikTok que el método infalible para superar rápido una ruptura es el contacto cero, evitar lugares y enfocarse en la rutina.

“Normalmente, una relación acaba porque fue tóxica, porque una de las dos partes sufrió... nos costó cortar. Entonces, cuando uno quiere dejarlo y el otro no, en esos casos es imprescindible -si queremos superarlo lo antes posible- hacer contacto cero; aunque parezca una moda de la que ahora se habla mucho de ello, tiene realmente una explicación neurocientífica", aseguró.

Buscar apoyo emocional, ya sea en amistades, familiares o profesionales de la salud mental, puede marcar una gran diferencia y facilitar el camino hacia la sanación

Asimismo, reveló que el cerebro tiene la capacidad de neuroplasticidad, que es la que permite adaptarse a una nueva situación, en este caso, una vida sin esa persona. “Para eso necesitamos tener el mínimo de información, el mínimo de interferencias”, aseveró. Por eso recomendó evitar ir a lugares que antes compartían juntos, mantener contacto con la persona a través de mensajes o redes sociales y tener amigos en común que hablen del otro.