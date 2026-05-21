Gabriel Rolón, psicólogo: “No siempre se puede perdonar una infidelidad, a veces solo con el amor no alcanza”
En su columna del ciclo radial Perros de la calle, el escritor analizó en profundidad los comportamientos de las parejas; qué dijo sobre la infidelidad
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Gabriel Rolón, reconocido psicólogo, autor de libros y columnista del ciclo radial Perros de la calle (Urbana Play), analizó en profundidad cómo una persona logra un vínculo amorosa con otra y de qué forma la unión puede resquebrajarse al cometerse un acto de infidelidad.
“No siempre se puede perdonar (la infidelidad). A veces uno lo intenta y cometemos el error de quedarnos, a lo mejor en una situación como esta, solo porque amamos. No es tan importante el amor. No alcanza con el amor”, indicó Rolón sobre esta incómoda situación que pone a prueba a los integrantes de una pareja.
Acto seguido, puso sobre el tapete cómo el sentimiento profundo hacia otra persona se antepone a cualquier circunstancia, incluso afectando la salud mental: “Por supuesto que es importante, pero si uno cree que el amor justifica todas las cosas, la va a pasar muy mal en la vida”.
“Cuando uno ama a alguien a quien no puede perdonar, se condena necesariamente a una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que vos tenés que tener para poder transitar la vida con alguien es calma, es confianza, es tranquilidad, es buen trato, es esa sensación de no estar inquieto todo el tiempo porque no sabés qué está haciendo el otro, qué puede estar haciendo", reveló el psicólogo sobre las conductas que adopta una persona en pos de querer perdonar y buscar una nueva oportunidad.
Previo a esta exposición, Rolón se refirió en varias oportunidades al amor en todas sus variantes y formas. “El amor es un territorio tan peligroso y tan riesgoso. Vos tenés que estar atento a todos los detalles, porque cada detalle te va indicando algo”, sentenció, sobre las posibles señales en una relación.
“Un mal gesto, un comentario sobre no sé, cómo te vestiste o la hora que llegaste o la actividad que hacés, o si saliste o no saliste con amigos o amigas y hay una cara fea de no me gustó”, cerró.
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