Un restaurante se volvió viral en redes sociales por servir un único plato que todo el mundo quiere probar

En Italia, un restaurante que presta servicio de miércoles a domingo encontró el éxito con una fórmula singular: servir un único plato principal. Su nombre es La Rue y goza de un estilo francés. Según informó el medio italiano La Repubblica, el restaurante recibe 350 comensales diarios, clasificándose como uno de los puntos gastronómicos más referenciados de Milán.

Además, agregan que su propuesta de solo ofrecer un plato fuerte, lo único que requiere del consumidor es saber en qué término desea comerse su entrecot, una carne con gran reconocimiento en Europa. Esta proteína va siempre acompañada de una buena porción de papas fritas y tiene un costo de 35 euros por plato. Aparte de esto, el establecimiento ofrece postres, pero también bebidas frías y calientes para acompañar su experiencia. De acuerdo con el diario antes mencionado, agrupándolos son más de 76 opciones.

Así es el interior de La Rue el restaurante viral de Milán

La razón por la que las personas se alborotan por ingresar a este restaurante es porque solo cuenta con 80 sillas, lo que lo hace un lugar exclusivo para comer. El nombre del establecimiento y la elección de su plato estrella remiten a la tradición francesa. El entrecot, cuyo significado literal es “entre costillas”, se popularizó en Francia entre el siglo XVIII y XIX como corte refinado. Su denominación varía en diferentes países: côte de boeuf en Francia, chuleta de lomo en algunas regiones de España, bife de chorizo en Argentina y Uruguay, y rib eye steak en Estados Unidos.

El plato fuerte del restaurante es el conocido bife de chorizo con papas fritas, un clásico argentino (Foto: Redes Sociales)

Más allá de su inspiración culinaria, los propietarios de La Rue destacan por integrar valores sostenibles en su proyecto. En su página web detallan que más de 60 de los ingredientes que utilizan provienen de productores locales, que redujeron en un 15% sus residuos anuales y que reciclan más del 50% de los mismos.

Por Mariana Sierra Escobar