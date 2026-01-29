Un sommelier explicó las claves para preparar un buen mate

Ariel Lacher, sommelier de mate y vino, explicó las claves para una preparación ideal de la popular infusión argentina. Durante su visita al programa +Noticias (LN+), conducido por Roberto Funes Ugarte, el especialista se encargó de revelar los secretos de la bebida y enumeró los errores más repetidos entre quienes lo toman sin seguir el paso a paso para una extensa duración.

En un primer lugar, Lacher buscó dejar en claro que no existe una forma perfecta de ingerir esta bebida, sino que depende del paladar de cada persona. “El mate se toma como a uno le gusta, como uno prefiere, le puede agregar al suyo lo que quiera, sea menta, peperina, boldo, cedrón; depende de la situación en la que uno está pasando, depende de la función que quiere que tenga”, comenzó por expresar.

Algunos de los elementos más utilizados para saborizar el mate son la menta, el boldo o el cedrón Distribuidora Lunic

Con respecto a la función del polvo en la yerba mate, el sommelier explicó: “El error más común que se comete es mover la bombilla, y no está mal usar el despolvillador, depende del gusto de cada uno. Toda la yerba mate, por ley, tiene mínimo un 10% de polvo y un máximo de 35%. Tiene que tenerlo porque es parte de la durabilidad del mate. A algunas personas les genera la acidez estomacal”. Así, dejó en claro que remover por completo esta parte de la bebida genera que se reduzca su duración, lo que provoca que se “lave” y pierda el sabor con más velocidad.

El paso a paso para preparar un buen mate

Dada su experiencia, Ariel Lacher decidió compartir una guía para la preparación de un buen mate, y lo primero que aclaró es que lo ideal es que la yerba ocupe 3/4 del envase seleccionado.

1 Moverlo

“Primero hay que moverlo para mezclar los tres componentes y para que el polvo no quede abajo. Hay que chequear el color de polvo que queda en la mano. Si es marrón, es tierra; si es verde, es parte del proceso de secado. Hay que oler para descartar humedad”.

2 Montañita

“Después vamos a hacer la famosa montañita. Hay que poner agua en la parte baja de la misma. Primero se pone el agua y después la bombilla. Es mínimo lo que hay que poner. Si pongo primero la bombilla y después el agua, se infla la yerba y la tapa”.

3 Bombilla acomodada

“Se coloca la bombilla derecha y se hace palanca para empujar la yerba”.

4 Al agua

“Recién ahí se pone agua, hasta la mitad del recipiente. No quiero ver todo flotando. Lo ideal es que siempre haya una parte seca”.

Las claves para preparar un buen mate

En último lugar, aclaró cuándo se recomienda agregar un ingrediente extra, algo que mencionó como “hierbitas”, siempre y cuando sea del gusto de la persona. Entre las mismas, las más populares son hierbas aromáticas (menta, poleo, cedrón, tilo) o cítricos (limón o naranja):

“Ponerla antes de mezclar para que se mezcle todo con los componentes”.

para que se mezcle todo con los componentes”. “Colocarla sobre el mismo lugar donde después vas a poner el agua”.