LA NACION

Cinco ideas saludables para acompañar el mate, pensadas por Abril Cormillot

La nutricionista propuso en Cuestión de peso (eltrece) alternativas nutritivas y fáciles para disfrutar; cómo dejar atrás los acompañamientos tradicionales

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Abril Cormillot contó cómo acompañar el mate con cinco ideas saludables
Abril Cormillot contó cómo acompañar el mate con cinco ideas saludables

La nutricionista Abril Cormillot, protagonista del programa televisivo Cuestión de peso (eltrece), propuso opciones saludables para el mate, con foco en reducir harinas y azúcares. Frente a facturas y bizcochitos, Cormillot presentó cinco ideas nutritivas para desayunos o meriendas, además de destacar la posibilidad de variar y probar nuevos sabores.

Su propuesta fue expuesta en el set televisivo junto a la conductora María Eugenia “Maju” Lozano y a los participantes Fernanda Vives, actriz y productora, y Sebastián Cobelli, exfutbolista. “Cualquier cosa se come con el mate, aunque con nada de lo que voy a decir ahora. Pero son buenas ideas”, afirmó Cormillot. Ante esto, la presentadora decidió elogiarla: “Todo es espectacular”. La clave, según la nutricionista, es “variar y animarse a probar cosas nuevas”.

Abril es la nieta de Alberto Cormillot y la hija de Adrián, con quien comparte pantalla en Cuestión de peso
Abril es la nieta de Alberto Cormillot y la hija de Adrián, con quien comparte pantalla en Cuestión de pesoRedes sociales

Las cinco alternativas de Abril Cormillot, para un mate más consciente y con menor aporte de harinas y azúcares, incluyen:

  • Tostada con palta y tomate: opción versátil. Puede complementarse con queso o jamón, aunque siempre con prioridad por el tomate fresco. Aporta grasas saludables y vitaminas, lo que brinda saciedad sin la carga de harinas refinadas de panadería.
  • Pinchos de tomate, queso y albahaca: combinación fresca y fácil de preparar, ideal para picar. Ofrecen calcio, proteínas y antioxidantes; un bocado ligero y nutritivo, contrapuesto a acompañamientos azucarados tradicionales.
  • Bastoncitos de zanahoria y apio con hummus: propuesta crocante y liviana para innovar. El hummus, de garbanzos, es fuente de fibra y proteína. Las verduras crudas suman vitaminas y textura satisfactoria. Alternativa directa a snacks procesados y ricos en carbohidratos simples.
  • Frutas de estación: elección acertada para incorporar vitaminas, minerales y fibra al mate. En su estado natural, proveen dulzor y energía saludable, claves para reemplazar dulces y masas. Añaden color y frescura, adaptándose a preferencias.
  • Tostado de pan francés o árabe con jamón y queso: clásico adaptado por Abril Cormillot para una versión consciente. Se recomienda optar por panes integrales o bajos en sodio. Aunque contenga harina, esta elección reduce significativamente harinas refinadas y mejora el perfil nutricional, para obtener una alternativa más equilibrada y sustanciosa que las facturas.
El pan árabe es recomendado por especialistas en alimentación
El pan árabe es recomendado por especialistas en alimentación(Fuente: Pexels)

Abril Cormillot enfatiza evitar la “tentación de los hidratos” desmedidos. Sus sugerencias transforman este ritual argentino en una costumbre más beneficiosa para la salud y demuestra que es posible disfrutar de variedad y buen sabor sin ultraprocesados ni exceso de azúcares y harinas. Este enfoque promueve hábitos alimenticios conscientes, lo que permite que el mate siga como un momento especial de disfrute y bienestar.

Cinco opciones para desayunar o merendar sin harinas y que se pueden preparar en pocos minutos

Las harinas refinadas, como la de trigo blanca, tienen un alto índice glucémico. Según estudios, esto significa que se absorben rápidamente y generan picos de azúcar en sangre, lo cual puede provocar fatiga, hambre a corto plazo y, con el tiempo, contribuir al aumento de peso si se consumen con frecuencia. Además, durante el proceso de refinado, pierden gran parte de su fibra, vitaminas y minerales, por lo que su valor nutricional es muy bajo. Estas son cinco opciones:

  • Yogur natural con frutas y semillas: brinda proteínas de alta calidad, probióticos beneficiosos para la salud intestinal, fibra, vitaminas, antioxidantes, omega-3 y minerales como el magnesio.
  • Tostadas de batata al horno con palta: ofrece carbohidratos complejos, vitamina A, antioxidantes, grasas saludables, vitamina E, potasio, calcio y grasas insaturadas.
  • Huevos revueltos con espinaca y tomate: son una fuente completa de proteínas, colina, grasas buenas, fibra, hierro, antioxidantes y vitaminas liposolubles.
  • Porridge de avena sin cocción: contiene fibra soluble, que ayuda a regular el colesterol y brinda saciedad, y es una fuente de omega-3 vegetal, minerales, dulzor natural y antioxidantes.
  • Licuado proteico con banana, pasta de maní y leche vegetal: es rico en potasio y energía de rápida disponibilidad, además de sumar proteínas, grasas saludables, nutrientes como vitamina E y carbohidratos de lenta absorción.
LA NACION
Más leídas
  1. La sexóloga estrella que es un fenómeno teatral, recorre el país y pone el foco en la importancia de enamorarse
    1

    La sexóloga estrella que es un fenómeno teatral, recorre el país y pone el foco en la importancia de enamorarse

  2. Policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”
    2

    Recoleta: policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”

  3. Pampita Ardohain y Juana Viale, protagonistas de un evento de moda en La Barra
    3

    Punta del Este, en fotos: Pampita Ardohain y Juana Viale, protagonistas de un evento de moda en La Barra

  4. Qué es Groenlandia: ¿es un país?, ¿a qué continente pertenece? y otras preguntas
    4

    Qué es Groenlandia: ¿es un país?, ¿a qué continente pertenece? y otras preguntas

Cargando banners ...