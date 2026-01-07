Cinco ideas saludables para acompañar el mate, pensadas por Abril Cormillot
La nutricionista propuso en Cuestión de peso (eltrece) alternativas nutritivas y fáciles para disfrutar; cómo dejar atrás los acompañamientos tradicionales
La nutricionista Abril Cormillot, protagonista del programa televisivo Cuestión de peso (eltrece), propuso opciones saludables para el mate, con foco en reducir harinas y azúcares. Frente a facturas y bizcochitos, Cormillot presentó cinco ideas nutritivas para desayunos o meriendas, además de destacar la posibilidad de variar y probar nuevos sabores.
Su propuesta fue expuesta en el set televisivo junto a la conductora María Eugenia “Maju” Lozano y a los participantes Fernanda Vives, actriz y productora, y Sebastián Cobelli, exfutbolista. “Cualquier cosa se come con el mate, aunque con nada de lo que voy a decir ahora. Pero son buenas ideas”, afirmó Cormillot. Ante esto, la presentadora decidió elogiarla: “Todo es espectacular”. La clave, según la nutricionista, es “variar y animarse a probar cosas nuevas”.
Las cinco alternativas de Abril Cormillot, para un mate más consciente y con menor aporte de harinas y azúcares, incluyen:
- Tostada con palta y tomate: opción versátil. Puede complementarse con queso o jamón, aunque siempre con prioridad por el tomate fresco. Aporta grasas saludables y vitaminas, lo que brinda saciedad sin la carga de harinas refinadas de panadería.
- Pinchos de tomate, queso y albahaca: combinación fresca y fácil de preparar, ideal para picar. Ofrecen calcio, proteínas y antioxidantes; un bocado ligero y nutritivo, contrapuesto a acompañamientos azucarados tradicionales.
- Bastoncitos de zanahoria y apio con hummus: propuesta crocante y liviana para innovar. El hummus, de garbanzos, es fuente de fibra y proteína. Las verduras crudas suman vitaminas y textura satisfactoria. Alternativa directa a snacks procesados y ricos en carbohidratos simples.
- Frutas de estación: elección acertada para incorporar vitaminas, minerales y fibra al mate. En su estado natural, proveen dulzor y energía saludable, claves para reemplazar dulces y masas. Añaden color y frescura, adaptándose a preferencias.
- Tostado de pan francés o árabe con jamón y queso: clásico adaptado por Abril Cormillot para una versión consciente. Se recomienda optar por panes integrales o bajos en sodio. Aunque contenga harina, esta elección reduce significativamente harinas refinadas y mejora el perfil nutricional, para obtener una alternativa más equilibrada y sustanciosa que las facturas.
Abril Cormillot enfatiza evitar la “tentación de los hidratos” desmedidos. Sus sugerencias transforman este ritual argentino en una costumbre más beneficiosa para la salud y demuestra que es posible disfrutar de variedad y buen sabor sin ultraprocesados ni exceso de azúcares y harinas. Este enfoque promueve hábitos alimenticios conscientes, lo que permite que el mate siga como un momento especial de disfrute y bienestar.
Cinco opciones para desayunar o merendar sin harinas y que se pueden preparar en pocos minutos
Las harinas refinadas, como la de trigo blanca, tienen un alto índice glucémico. Según estudios, esto significa que se absorben rápidamente y generan picos de azúcar en sangre, lo cual puede provocar fatiga, hambre a corto plazo y, con el tiempo, contribuir al aumento de peso si se consumen con frecuencia. Además, durante el proceso de refinado, pierden gran parte de su fibra, vitaminas y minerales, por lo que su valor nutricional es muy bajo. Estas son cinco opciones:
- Yogur natural con frutas y semillas: brinda proteínas de alta calidad, probióticos beneficiosos para la salud intestinal, fibra, vitaminas, antioxidantes, omega-3 y minerales como el magnesio.
- Tostadas de batata al horno con palta: ofrece carbohidratos complejos, vitamina A, antioxidantes, grasas saludables, vitamina E, potasio, calcio y grasas insaturadas.
- Huevos revueltos con espinaca y tomate: son una fuente completa de proteínas, colina, grasas buenas, fibra, hierro, antioxidantes y vitaminas liposolubles.
- Porridge de avena sin cocción: contiene fibra soluble, que ayuda a regular el colesterol y brinda saciedad, y es una fuente de omega-3 vegetal, minerales, dulzor natural y antioxidantes.
- Licuado proteico con banana, pasta de maní y leche vegetal: es rico en potasio y energía de rápida disponibilidad, además de sumar proteínas, grasas saludables, nutrientes como vitamina E y carbohidratos de lenta absorción.
