Sumarle menta al mate podría mejorar tu capacidad de concentración: esto dicen los expertos
Esta planta tiene diferentes beneficios para la salud, en especial para el sistema digestivo; sin embargo, contribuye a activar las neuronas
La mezcla de hojas de menta para el mate no solo sirve para proveerle de un sabor distinto y refrescante a la infusión, sino que detrás se esconden múltiples beneficios para la salud del organismo que podrían mejorar tu vida. Esta planta es famosa porque alivia malestares en el sistema digestivo, pero también puede favorecer a la concentración. Enterate por qué.
La menta es famosa porque tiene efectos positivos en la función cognitiva. Además de influir en la capacidad de enfoque, tiene el poder de aliviar el estrés. Para muchos, les provee de energía y claridad.
Por qué mezclar menta en el mate
Según la revista de salud GQ, la menta es un potente antiinflamatorio que contribuye a reducir la hinchazón de diversas partes del cuerpo. Desde el aparato digestivo hasta las neuronas, que frente a esta situación pueden causar sensación de malestar y dolor, algo que impide una mejor concentración.
Las hojas de esta planta alivian el estrés. Es un elemento que se utiliza en la aromaterapia porque relaja y aminora la ansiedad y la fatiga. Del mismo modo, despeja la mente y facilita que la persona pueda prestar atención en las tareas diarias.
Por otro lado, los expertos señalan que esta hierba potencia el rendimiento cognitivo, especialmente en tareas relacionadas con la memoria y la atención. Esto se debe al metanol, que activa ciertas áreas del cerebro y así mejora la alerta mental y el proceso para almacenar los recuerdos.
De este modo, al estar en contacto con el agua caliente del mate, las hojas de menta liberan las sustancias químicas favorables, lo que convierte a este ingrediente natural en un aliado para estudiantes y trabajadores que tienen una demanda exhaustiva de tiempo y requieren de mayor concentración para ejercer sus responsabilidades.
Además, cabe remarcar que la infusión mencionada es antioxidante, por lo que incrementa el poder de la menta para preservar la salud de las células cerebrales, según indican desde el Instituto Nacional de Yerba Mate.
Los polifenoles de la hierba, en conjunto con los que ya posee la yerba mate, sirven para evitar el estrés oxidativo y a los radicales libres. Incluso, a la par, previenen la degradación de la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y la concentración que se reduce de forma significativa en enfermedades como el Alzheimer.
La National Library of Medicine de los Estados Unidos publicó un artículo científico acerca del lado positivo de la menta, en donde se menciona que tanto oler como consumir esta hierba ayuda a tolerar mejor el cansancio. Además, en aquellos que necesitan mantenerse despiertos, motiva al cerebro a la vigilia, que se ve reforzada por el consumo de mate.
Cómo preparar un mate con menta
- Seleccioná tres hojas de menta en buen estado.
- Picalas en fracciones pequeñas.
- En un recipiente colocá la yerba mate y añadí las porciones de menta.
- Mezclá bien.
- Introducí la yerba mentolada al mate. Luego de volcar agua hasta la mitad, colocá la bombilla y cebá normalmente.
Recordá que, antes de incluir cualquier nuevo alimento a tu dieta, es recomendable consultar con un médico especialista.
