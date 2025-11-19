Una profecía de George Washington estaría a punto de hacerse realidad

Desde hace décadas circula una leyenda que asegura que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, tuvo una visión profética en 1777, durante el invierno más duro de la Guerra de Independencia. Según este relato encontrado en distintos archivos y reproducido por historiadores populares y podcasters contemporáneos, el exmandatario habría experimentado una revelación dividida en tres grandes episodios que marcarían el destino de Estados Unidos. Dos de los cuales, según los defensores de la teoría, ya se cumplieron.

De acuerdo con la tradición oral recuperada en la Biblioteca del Congreso, Washington habría recibido la visita de una misteriosa figura femenina llamada “la dama”, que le mostró tres escenas del futuro:

La Revolución Americana . Un país naciente enfrentado al Imperio Británico. La profecía ubica esta visión como cumplida con la independencia estadounidense.

La Guerra Civil . Un conflicto interno feroz que dividiría al territorio en dos. Esta segunda visión coincide con la guerra de Secesión del siglo XIX, considerada uno de los episodios más devastadores de la historia del país.

Una invasión extranjera. La tercera y última parte es la que hoy vuelve a generar interés, ya que se hablaba de hordas de hombres "venidos de ultramar", potencias del este que cruzan el océano y una guerra que pondría en jaque al territorio norteamericano.

El prócer de la independencia y primer presidente de Estados Unidos, George Washington; foto de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Foto AP) Library of Congress

Durante años, esta última imagen fue interpretada como una fantasía apocalíptica o un recurso simbólico. Pero, recientemente, el encargado de traer la profecía nuevamente a escena fue Ryan Bledsoe, conductor del pódcast Bledsoe Said So, dedicado a sucesos sobrenaturales y fenómenos inexplicables.

“George Washington recibió la visita de ‘la dama’. Este es un texto que pueden leer en la Biblioteca del Congreso. Es un hecho real”, afirmó en una de sus últimas emisiones, en el que sugirió que la tercera visión estaría “cerca de cumplirse”. Para el comunicador, la coincidencia entre la profecía y el actual contexto militar en el Caribe no es casualidad.

Operación Lanza del Sur: el movimiento militar que encendió las alarmas

En las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia en la región con siete o más buques de guerra desplegados en el Caribe en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que este operativo está destinado a combatir el narcoterrorismo en Sudamérica. Según sus declaraciones, el objetivo es “defender la patria”, eliminar redes criminales y evitar el ingreso de drogas al país.

La última de las predicciones de George Washington estaría por hacerse realidad, según los defensores de la profecía (Foto: Pinterest)

“Este es el vecindario de Estados Unidos y necesita protección”, afirmó, en sintonía con la postura del presidente Donald Trump, quien volvió a acusar a Venezuela de ser un corredor de narcotráfico y clasificó a los mayores cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Desde el inicio de la operación, se registraron al menos 75 presuntos narcotraficantes abatidos en distintos procedimientos.

Para los defensores de la teoría, la expansión militar y las crecientes tensiones regionales podrían vincularse directamente con la tercera visión de Washington, que plantea una amenaza externa que llega por mar. Sin embargo, los historiadores analizan que la profecía pertenece más al terreno de la mitología popular que al de la evidencia documental y que no debe ser tomada en cuenta al pie de la letra.