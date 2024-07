Una psicóloga de Harvard revela las 5 frases que mejoran la autoestima

Escuchar

Con las palabras hacemos cosas como perdonar o prometer, no se trata sólo de una convicción interior, sino de la expresión real y en voz alta de un compromiso que asumimos. De ahí, por ejemplo, que en ciertas ceremonias, como el casamiento, sea tan importante decir con voz clara el “sí, acepto”.

Lo mismo sucede con la autoestima. No alcanza con tener pensamientos positivos acerca de quiénes somos, sino también de expresarlos debido a que pueden provocar distintas reacciones en el diálogo con los demás y así elevar o degradar lo que creemos de nosotros mismos. En este sentido, la psicóloga Cortney Warren, una egresada de la Universidad de Harvard y autora del libro Letting go of your ex (Dejar ir a tu ex, en castellano), advirtió acerca de cómo las palabras son recursos clave en la construcción de una buena autoestima.

Cortney Warren, psicóloga de Harvard, destaca la importancia de las palabras en la construcción de una autoestima sólida

Sobre este asunto, Warren se pronunció y dijo: “Como psicóloga formada en Harvard observo que la seguridad en uno mismo capacita a las personas para navegar conflictos con mayor destreza y reducir su vulnerabilidad ante influencias externas”. Por eso, la experta reveló cinco frases que modifican la perspectiva respecto de cómo nos ven los demás y afianzan la propia autoestima.

Las palabras no sólo reflejan nuestros pensamientos, sino que también pueden elevar o degradar nuestra autoestima en el diálogo con los demás

“Dame un tiempo para pensar en eso antes de contestar”. En lugar de decir “no sé” o de responder algo de lo que no estamos seguros, esta frase nos permite evadir la respuesta con elegancia y seguridad para, luego, ofrecer un discurso argumentado. Además, el pedir tiempo para pensar mejora la credibilidad, evita los malentendidos y favorece un diálogo más eficiente.

En lugar de decir “no sé” o de responder algo de lo que no estamos seguros, Además, el pedir tiempo para pensar mejora la credibilidad, evita los malentendidos y favorece un diálogo más eficiente. “No estoy cómodo con esto”. En cambio de tolerar situaciones en las que nos sentimos mal, Warren alienta a expresarnos de manera clara y con tranquilidad. Esta expresión es comúnmente usada por individuos con un alto nivel de inteligencia emocional para establecer límites firmes y salvaguardar su bienestar emocional frente a circunstancias inapropiadas. Según Warren, fijar límites es crucial para mantener una salud mental estable debido a que permite a las personas proteger su bienestar y evitar situaciones que puedan ser dañinas para su estado emocional.

Esta expresión es comúnmente usada por individuos con un alto nivel de inteligencia emocional para establecer límites firmes y salvaguardar su bienestar emocional frente a circunstancias inapropiadas. Según Warren, debido a que permite a las personas proteger su bienestar y evitar situaciones que puedan ser dañinas para su estado emocional. “Trabajaré en este asunto”. Frente a una crítica u observación negativa, responder con esta frase refleja una actitud proactiva hacia la mejora constante, algo que Warren valora como fundamental para construir una autoconfianza consistente. Identificar aspectos para mejorar y comprometerse con ellos demuestra auténtica fortaleza. En un entorno competitivo, esta actitud puede ser la diferencia entre alcanzar el éxito o quedarse paralizado.

Identificar aspectos para mejorar y comprometerse con ellos demuestra auténtica fortaleza. En un entorno competitivo, esta actitud puede ser la diferencia entre alcanzar el éxito o quedarse paralizado. “Esto es importante para mí”. Cuando alguien pretende alterar los valores personales es importante mostrarse firme en lo que uno piensa. Lejos de ofender a los demás, esta actitud demuestra que nos valoramos y confiamos en lo que creemos , además de que provoca que los demás nos respeten. En cambio, si cedemos en nuestros principios nuestra autoconfianza se debilita y en lugar de actuar como pensamos funcionamos como máquinas que sólo se dejan llevar por el resto.

, además de que provoca que los demás nos respeten. En cambio, si cedemos en nuestros principios nuestra autoconfianza se debilita y en lugar de actuar como pensamos funcionamos como máquinas que sólo se dejan llevar por el resto. “¡Lo voy a intentar!”. Esta expresión permite afrontar los desafíos que se nos presentan con una actitud positiva y demuestra una interpretación de los fracasos como aprendizajes de la vida. Se trata de sostener una voluntad firme incluso cuando los obstáculos son grandes. El éxito a futuro se determina, en parte, por la resiliencia frente a situaciones que escapan de nuestro control para aprender a progresar sin miedo a las dificultades.

LA NACION