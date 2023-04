¿Es posible perdonar? Los especialistas dan las claves para hacerlo y vivir más liviano

escuchar

Matías tenía 20 años cuando su padre murió atropellado por una mujer que conducía de madrugada a altísima velocidad bajo el efecto del alcohol y la heroína. Después del trágico episodio, la autora del delito, Marta fue llevada a juicio penal y condenada a 4 años de prisión. Sin embargo, antes de que el juicio finalizara, Matías pidió ser escuchado.

Temblando, se dirigió al juez y le pidió que Marta reciba una sentencia menor y que en el penal, fuera tratada con respeto y dignidad. La audiencia se conmovió. “La condena a esta mujer no va a quitarme el profundo dolor de haber perdido a mi padre, ni va a producir el milagro de que él vuelva a vivir. Sus años en la cárcel pesan sobre mi conciencia. Si ella actuó mal, elijo no ensañarme y perdonarla”.

Ester, argentina 52 años, padeció durante una década golpizas y abuso psicológico por parte de su esposo Raúl. Después de varias idas y venidas, tomó coraje y abandonó el hogar con su hijo pequeño. La distancia, cuenta, la ayudó a procesar su angustia y odio. “Fue un camino arduo. Pero lo emprendí con la decisión tomada: quería perdonarlo. Liberarlo a él y liberarme a mí del resentimiento que sentía. ¿Lo conseguí? Creo que sí, aunque sigo en proceso”, asegura. “Avanzo y retrocedo. Pero doy pasos seguros”.

Matías y Ester forman parte de un universo desconocido, de personas que, habiendo padecido injustamente una agresión devastadora, toman una decisión heroica: perdonar de corazón a sus agresores. ¿Qué se esconde detrás de esta determinación? ¿Quiénes y por qué toman esta resolución?

Acto magnánimo

Robert Enright, profesor de la Universidad de Wisconsin y fundador del Instituto Internacional del Perdón, explica que los seres humanos tenemos la misma inclinación natural hacia la venganza que hacia la misericordia. Por lo tanto, para él, el perdón es una elección. Inclinar la balanza hacia la compasión que nos sana. No implica solamente el desarrollo de una serie de habilidades psicológicas. “Es mucho más que eso. Se trata de un acto épico de bondad, que nos invita a luchar contra nuestro instinto natural de rencor, y optar por lo que nos ayuda a vivir mejor, respondiendo bien incluso cuando sintamos que el otro no lo merece. Es un trabajo de toda la vida. Pero al ejercitarlo una y otra vez, se convierte finalmente en parte intrínseca de quienes somos”, afirma. Inés Ordoñez de Lanús, directora del Centro de Espiritualidad Santa María (una organización católica creada hace 50 años), subraya también la grandeza que hay detrás de esta virtud. “Es un acto espiritual que brota del corazón de quien quiere trascender el límite de lo humano ofreciendo una enorme cuota de generosidad”. Al igual que Enright, sostiene que la clave es no unir el acto de perdonar con el proceso psíquico. “Es una elección; el sentimiento puede no acompañar”, dice.

Inés Ordoñez de Lanús, directora del Centro de Espiritualidad Santa María (una organización católica creada hace 50 años), subraya la grandeza que hay detrás de esta virtud de perdonar Gentileza Inés Ordoñez

Los especialistas están convencidos de que, el proceso requiere atravesar el plano mental, emocional y corporal. Preguntarse con la razón si uno está dispuesto a perdonar; reconocer luego cómo impactó en el cuerpo ese dolor (me aprieta el pecho o siento un peso en la espalda). Y por último, cuestionarse: “¿Por qué me enoja tanto esto que hicieron conmigo? ¿De dónde viene? ¿Qué herida toca? “La introspección nos habilita a encontrar nuestros propios recursos para reparar lo que está dañado”, agrega Lanús.

"Si de verdad queremos amar, debemos aprender a perdonar" -Madre Teresa de Calcuta

Proceso inevitable

Por lo cual, lejos de ser automático, los entendidos hablan de un largo recorrido. Y enumeran cuatro fases. La primera: aquella en la cual la persona desenmascara el dolor y la bronca y permite que emerjan. Identifica el acto puntual (cuándo, dónde y quien), reconoce y recibe las emociones. La segunda fase: la toma de decisión donde el individuo comienza a soltar el odio, y planifica una estrategia de sanación con el compromiso de perdonar.

La tercera fase: el trabajo propiamente dicho. El inicio de un proceso activo; donde se busca instalar nuevas formas de pensamiento para que el individuo comprende desde qué lugar (de inconciencia) actuó el agresor, como fue su historia de vida y las heridas de la infancia que lo llevaron a comportarse de esa manera. “No significa liberarlo de la responsabilidad ni quitarle la pena. Pero sí verlo y tratarlo como un ser humano, con todas sus debilidades y miserias. En esta fase, ya no espero que, me pida perdón. Yo decido perdonarlo”, señala Lanús. Por último, la cuarta fase: la de profundización. La toma de conciencia de la paradoja de que, al regalar compasión, uno también va sanando, liberándose de esa atadura de odio que lo une al victimario, experimentando un alivio emocional nuevo.

Desidentificación

Mabel Meschiany, psicóloga especializada en constelaciones familiares describe algo importante respecto a este cambio de mirada o de lugar. “Quienes trabajamos en psicogenealogía transgeneracional observamos lo difícil que es ayudar al damnificado cuando queda identificado con este rol. Pues lo crucial consiste en integrar las propias luces y sombras (que la víctima reconozca que también fue perpetrador en otras situaciones). Cuando no está integrado es probable que lo sucedido se repita inconscientemente en las futuras generaciones”, explica. ¿Cómo funcionaría esto? Meschiany pone el ejemplo de una víctima del holocausto. Si la persona no revisa y asume sus propios aspectos violentos, puede ser que repita sistemáticamente a lo largo de su vida esas vivencias. Y padezca en el futuro otras formas de abuso (estafas económicas, violencia física). En cambio, si lentamente logra incorporar esos aspectos sombríos, genera un movimiento y reubicación sanador para su sistema familiar, incorporando lo que está polarizado”.

Mabel Meschiany explica que si la persona no revisa y asume sus propios aspectos violentos, puede ser que repita sistemáticamente a lo largo de su vida esas vivencias gentileza Mabel Meschiany

Buscar el sentido

Pareciera que, al revisar la propia historia, unir los opuestos (las propias luces y sombras), y reprocesar lo acontecido, surge una nueva vida libre de roles y ataduras donde es posible que aparezca la pregunta por el sentido. Y la posibilidad de transformar el daño recibido en propósito de vida. “Tal vez lo padecido nos haga más fuertes y resilientes. O quizá, el haber podido lidiar con la injusticia, nos impulsa a ayudar a otros que atraviesan esas mismas situaciones”, explican los expertos.

Meschiany también refiere a los caminos de sanación que puede recorrer el victimario. Sobre todo, cuando es capaz de arrepentirse de corazón por lo hecho. “Prefiero la palabra arrepentimiento; no perdón. Pues al decir lo siento, uno asume su responsabilidad. Al pedir perdón, salgo de mí y pongo al otro en una situación de poder: indultarme o no”.

El recorrido es rico y profundo. Eso sí: puede resultar claro para la mente, pero infinitamente difícil y complejo para el corazón. “Ciertamente es crucial no saltearse etapas”, puntualizan.

De todo lo escuchado, algo queda claro: el perdón no es una respuesta automática ni necesariamente lógica. Decididamente es un misterio. Y como tal, esconde verdades que la razón desconoce. Sana el cuerpo y el alma. Libera al agresor y su víctima del veneno de la violencia y el rencor. Y habilita a ambas partes a encontrar una paz nueva y verdadera.

El perdón libera al agresor y a su víctima del veneno de la violencia y el rencor. Y habilita a ambas partes a encontrar una paz nueva y verdadera

Cuestionario del perdón