Una psicóloga explicó por qué después de dos años una pareja se quiere “un poco” menos

Laia Giménez, psicóloga experta en relaciones de pareja, explicó en un video de TikTok por qué las relaciones amorosas se erosionan al pasar los dos años. Según su testimonio, el cerebro no puede mantener las “dosis de dopamina” durante mucho tiempo y eso hace que existan roces y cambios de parecer, entre otros temas, que atentan contra el idilio.

“¿Por qué cuando llevo dos años con mi pareja siento que la quiero menos?“, lanzó como puntapié la psicóloga en un video que se hizo viral en las redes sociales. A la hora de desarrollar el tema, mencionó a la dopamina, el neurotransmisor que se encarga de estimular al cerebro.

Las crisis de pareja se suelen profundizar a los dos años de relación Shutterstock

“La dopamina es la responsable de que sientas esta motivación, estas mariposas en el estómago, la sensación de querer estar todo el rato con esa persona”, ejemplificó.

Al adentrarse en el tema, Giménez siguió: “El problema viene acá: nuestro cerebro no puede mantener estas dosis de dopamina durante mucho tiempo porque si no sería agotador. Este químico suele durar entre un año y medio y los que tienen mucha suerte dos años. Pero, al llegar este tiempo los niveles bajan de forma natural”.

La dopamina es uno de los factores que atentan contra la estabilidad de una pareja shutterstock - Shutterstock

“A partir de que estos niveles bajen, no es que querés menos, sino que vas a pasar de etapa en la relación: menos euforia y más conexión", aclaró la especialista.

Para terminar su exposición en las redes sociales, la psicóloga aclaró que ante la falta de dopamina se deberá acudir a la templanza para poder redirigir el amor: “En vez de dopamina tenemos calma y confianza”.