Ya no suele ser frecuente escuchar el timbre de casa. Los amigos y conocidos avisan por WhatsApp que “están en la puerta” y de inmediato salimos a abrir. Hay excepciones, claro. Las compras que hacemos por Internet necesitan del timbre para llegar a nuestras manos. Tampoco faltan los que, por el contexto actual, piden alimentos, ropa o algo para donar. Y, en ocasiones, algún vendedor ambulante al que, seguramente por miedo o desconfianza, le respondemos de manera invariable “no me interesa”. Al parecer, esta frase no sólo es argentina, sino que también se utiliza en España.

Precisamente, estas tres palabras fueron la decepcionante respuesta que recibió una joven universitaria que decidió regresar de sorpresa a la casa de sus padres luego de una temporada de estudio en el extranjero. María Aguilar, la protagonista de la historia, aprovechó una pausa del programa Erasmus que está realizando en Pisa, Italia, y se tomó un avión a su hogar en Valencia, España, sin avisar a nadie de su vuelta.

Con el objetivo de compartir en redes sociales el emocionante reencuentro con su familia, la joven colocó el teléfono en ángulo sobre el piso del hall de la puerta de su casa. En el video que publicó en su cuenta de TikTok, donde se la conoce como @mariaaguilar, se la ve con una mochila y una bufanda de la Universidad de Pisa con la que se cubre la cara como para agregar más suspenso a la sorpresa.

María esperaba quizás una escena de película con la puerta abriéndose segundos después de tocar el timbre para abrazar a sus padres. Sin embargo, las expectativas se derrumbaron cuando la tiktoker tuvo que volver a tocar frente al silencio del interior. Recién luego de insistir por segunda vez, desde dentro se puede escuchar a la madre gritando: “¡No me interesa!”. Algo indignada por la confusión con una vendedora ambulante, la joven dice: “Mamá, ábreme”. Pero su madre le responde lo mismo y agrega un contundente “claro que no”.

Creyendo que tendría que dormir en el bar de abajo, tal como lo reveló en los comentarios, María hace su último intento: “Mamá, soy yo”, le suplica. Las palabras logran lo esperado y la madre finalmente abre la puerta entre risas y alegría. “¡Ay es que mi niña!”, dice emocionada mientras la abraza y agrega: “Es que como te habías puesto eso en la cara”. Luego, llama a su padre y los tres se abrazan aliviados luego del momento de tensión que terminó entre felicidad y lágrimas.

El clip, con la descripción “Vuelvo a casa sorpresa del Erasmus y mi madre me confunde con una vendedora ambulante”, se volvió viral con cerca de 900 mil reproducciones y más de cien mil likes. Además, la publicación tuvo cientos de comentarios que se rieron frente a la inquietante y conmovedora escena que frustró una sorpresa y se transformó en un recuerdo aún más memorable.

A través del programa Erasmus, impulsado por la Unión Europea, los jóvenes universitarios tienen la posibilidad de estudiar parte de su carrera en otras instituciones educativas de países que pertenecen a la comunidad internacional.

LA NACION