En las redes sociales se acostumbra a reflejar situaciones cotidianas que para muchos pueden resultar interesantes. Este estudiante argentino que vive en Alemania decidió mostrar su costo de vida en el país europeo y generó mucha repercusión.

“¿Sabías que podés venir a Alemania con una Visa de estudio? No hay límite de edad”, escribió el usuario @travel_luke en su cuenta de TikTok, donde suele compartir consejos para viajar.

Por lo pronto, deja en claro que las universidades son gratuitas y que el salario mínimo por hora es de 12 euros. “Si estás estudiando, haces media jornada”, aconsejó. Sobre el tema alquileres, las habitaciones tienen un costo de 400 a 600 euros en ciudades medianas y de 500 a 800 euros en las grandes. “Los gastos en comida varían entre 300 y 400 euros mensuales”, concluyó.

El video tuvo miles de reproducciones y comentarios agradeciendo la información: “400 euros en comida por persona. ¡Cómo encareció todo! Muy interesante que sigan dando universidad gratis a extranjeros. Creí que ya no iba”; “A mí me saldría gratis porque tengo descendencia alemana por parte de mi padre”, fueron algunos de los más destacados.

Es de Estados Unidos, imitó un día en la vida de los argentinos y se hizo viral: “El enemigo de todos”

Cada vez son más los extranjeros que se sienten atraídos por conocer la cultura argentina. De hecho, algunos abandonan sus países de origen para migrar al sur de América e iniciar una nueva etapa en sus vidas, rodeados de mate, numerosas reuniones con compañeros de trabajo y amigos, y también asados. Recientemente, un joven estadounidense se hizo viral luego de imitar cómo vive un ciudadano de este país latinoamericano el día a día.

Se trata de Zac Morris, que en TikTok tiene casi tres millones de seguidores, una poderosa cifra que se estima siga en aumento. Lo cierto es que este hombre, originario de Estados Unidos, se dedica principalmente a ofrecer clases de inglés, pero encontró en las redes un espacio para hablar de las diferencias entre su idioma natal y el español, al mismo tiempo que aporta datos curiosos.

Tras su paso por Colombia, Zac continuó a la Argentina, donde quedó asombrado en Buenos Aires por la variedad gastronómica y el ánimo de las personas para reunirse y pasar el rato, conversar, comer o simplemente tomar un café. En un video que el hombre publicó en sus redes, se dedicó a explicar con tono de humor cómo es un día en la vida de un argentino. El clip se hizo viral y hasta el momento, suma 2,6 millones de reproducciones en la red social.

“Primero me levanto y me pongo las Crocs”, expresó el joven al inicio del video. “Después saludo a Messi: ‘te amo’”, continuó. Luego, se dirigió a la cocina a prepararse el primer mate del día, “porque la vida no tiene significado si no hay mate”, añadió. En la siguiente escena, Zac se puso a desayunar y se enojó “porque los precios subieron nuevamente”, una constante en el país, dada la inflación presente. “Mientras desayuno, pienso en lo grande que es ser argentino”, expresó, como broma. Más adelante, explicó que toma mate en todo momento: mientras camina, cuando espera el transporte público, e incluso una vez en él.

“Almuerzo asado y pienso en lo grande que es ser argentino. Por la tarde busco a Messi otra vez y le doy un beso”, continuó. Luego, comenzó a enumerar las razones por la que podría maldecir a diario, como es el caso del frío en invierno o que el transporte público no se detenga en las paradas asignadas.

De inmediato, el estadounidense agregó un momento clave en la vida de los argentinos, que es reunirse con las amistades. “Me veo con mi amigo y le doy un beso. Luego nos enojamos, pero luego nos despedimos con mucho cariño”, sostuvo. Cerca de la hora de la cena, Morris explicó que en realidad en la Argentina se merienda a esa hora y se come mucho más tarde. “Por la noche, me enojo con el enemigo de todos los argentinos: el dólar”, expresó y luego cerró el día con unas empanadas: “Lo grande que es la Argentina”.

