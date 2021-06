En París. Entramos al espectacular departamento de Patricia Della Giovampaola, donde vive la mitad del año

La primera vez que Patricia Della Giovampaola visitó París era chiquita y vivía en La Toscana. Junto a su hermana Rossella recorrió la ciudad y quedó maravillada con la torre Eiffel, el Museo del Louvre y el Arco del Triunfo. Lo que nunca imaginó es que, décadas más tarde, la Ciudad Luz sería uno de los escenarios de su historia de amor con el príncipe Rodrigo d’Arenberg –su difunto marido, fallecido en diciembre de 2007–, miembro de una de las familias más tradicionales de Bélgica que tiene sus orígenes en la Edad Media. “París es una ciudad fascinante que siempre me sorprende y en la que todos los días aprendo algo nuevo”, cuenta en su departamento del 8ème arrondissement, uno de los barrios más aristocráticos de la capital francesa, donde se encuentra actualmente y donde pasó parte de la cuarentena acompañada por su actual pareja, el filósofo y escritor francés Jean-Paul Enthoven.

El canapé detrás de Patricia fue realizado por su tapicero en Buenos Aires. “Lo cargué en el avión y lo traje”, cuenta. Las dos lámparas fueron compradas en Marrakech y el gobelino del fondo, fabricado en Bruselas en el siglo XVII y que recrea la historia de Hércules, es una de sus piezas favoritas Maria Teresa de Jesus Alvarez

–¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de París?

–Cuando visité la ciudad con mis padres, siendo una niña, quedé extasiada con sus monumentos y las vidrieras de Avenue Montaigne. Regresé muchos años después, recién casada con Rodrigo, y entonces empecé a conocer el París de la aristocracia, en el que me di cuenta de que el estilo de vida de esta ciudad es único.

–¿En qué momento decidiste comprar este departamento?

–A lo largo de diez años, siempre que veníamos nos hospedábamos largas temporadas en el Hôtel de Vigny junto a todos los Arenberg y, de un momento para otro, me di cuenta de que pasaba muchos meses en esta ciudad. Así fue que le propuse a Rodrigo que compráramos un departamento, porque este país es el punto de encuentro de muchos de nuestros amigos. Además, a mí me gusta gozar de cierta intimidad y, aunque un hotel sea maravilloso, no se compara con el calor que puede darte un hogar. Así que nos pusimos manos a la obra y tuve la suerte de encontrar este fantástico lugar en pocas semanas. De hecho, fue el primero que visité y desde que pasé por la puerta, me enamoré del lugar. Recuerdo que vine a verlo con mi hermana, que me dijo “si no lo comprás vos, lo compro yo”.

La fachada del edificio, construido por el célebre arquitecto Auguste Tronquois en 1869 en estilo neo-Luis XIII. En su momento, fue la casa del conde Gabriel de La Rochefoucauld y hoy es uno de los edificios emblemáticos de la rue Murillo, una de las más aristocráticas de la capital francesa Giorgio Baroni

CON SELLO PROPIO

“Aunque hubiera sido fácil contratar un decorador, decidí hacerlo a mi manera, porque quería una casa que tuviera mi espíritu. Lo más lindo de esta casa es que cada objeto fue buscado por mí y tiene su propia historia”, revela Patricia, que –rescatando este tiempo de pandemia– le gusta recibir gente en casa. “París es una ciudad en la que siempre coincidís con alguien y a mí me encanta hacer de anfitriona, así que la fórmula es perfecta. Además, me fascina la comodidad que te aporta tener una casa armada y que mi hermana tenga su propio cuarto para cuando me visita”.

"Lo más lindo de esta casa es que cada objeto fue buscado por mí y tiene su propia historia", detalla Maria Teresa de Jesus Alvarez

–¿Hay algo que tengan en común todas tus casas?

–Varias cosas. En primer lugar, el aroma. Uso las mismas velas aromáticas en todas mis casas, así cuando voy de una a otra no me siento lejos. También el olor a lavanda de los placares y la distribución de los muebles, porque me gusta que todas mis casas tengan la misma unión. Cada una tiene un estilo de decoración distinto, pero creo que en el fondo guardan la misma armonía.

En el living del departamento de Patricia conviven muebles de distintos estilos, como piezas Luis XV y sillones victorianos. El gobelino, del siglo XVII, fue un regalo de su marido y la alfombra fue traída especialmente de Oriente Medio Giorgio Baroni

“Me llevó años decorar esta casa, pero fue una tarea que disfruté muchísimo. Para hacerlo me inspiré en Jacques García y puse especial énfasis en los cortinados y las alfombras”, asegura

La majestuosa escalera del edificio, en el que también vive la condesa Jacqueline de Ribes, es de madera y está decorada con unos delicados vitraux Giorgio Baroni

Patricia junto a su pareja, el filósofo y escritor francés Jean-Paul Enthoven Getty Images - Getty Images Europe

“Aunque hubiera sido fácil contratar un decorador, decidí hacerlo a mi manera, porque quería una casa que tuviera mi espíritu", cuenta Della Giovampaola. Tras la puerta, su dormitorio Giorgio Baroni

Patricia en su dormitorio, decorado en tonos claros y con cortinas de seda color bordó Maria Teresa de Jesus Alvarez

Las sábanas, de lino egipcio y fabricadas en Florencia, son las únicas que le gusta usar, tanto en sus casas de Punta del Este como en su departamento de Buenos Aires Giorgio Baroni

El baño principal está decorado con un original alhajero en forma de escorpión, varios grabados antiguos y un canapé estilo victoriano Giorgio Baroni

"Me encanta recibir gente en casa y una de las cosas que más me fascina de París es que a los parisinos les gusta reunirse de noche", revela Maria Teresa de Jesus Alvarez

El comedor, decorado con un enorme gobelino y platos antiguos de porcelana que pertenecieron a los Arenberg, está conformado por una mesa Luis XIII y sillas victorianas tapizadas en terciopelo rojo. Fue fabricado especialmente para Patricia por la casa Moissonnier de París Giorgio Baroni

Patricia -con vestido de Dolce & Gabbana-en su estudio, donde trabaja y escribe su blog

Uno de los principescos dormitorios está decorado con un delicado baldaquino y un par de mesas de luz estilo Luis XVI. La cama, con un acolchado de piel de guanaco, le aporta un toque de calidez al ambiente Giorgio Baroni

Encima de la chimenea se destacan un espejo y un óleo estilo rococó. El par de ánforas de bronce “ormolu” combinan a la perfección con el pequeño retrato de Proust, réplica del que Jacques Emile Blanche le pintó en 1892 Giorgio Baroni

"La distribución de los muebles es muy parecida en todas mis casas, porque me gusta que tengan el mismo clima", detalla Maria Teresa de Jesus Alvarez

Patricia atesora, entre otras cosas, su enorme colección de minaudières de Judith Leiber, la famosa diseñadora húngara de estas pequeñas obras de arte Giorgio Baroni

“París es una ciudad fascinante que siempre me sorprende y en la que todos los días aprendo algo nuevo”, cuenta Maria Teresa de Jesus Alvarez

"Todavía uso tapabocas", puntualiza Patricia, que desde que comenzó la pandemia se hizo de una variada colección. Los tiene lisos, estampados y bordados en pedrería

